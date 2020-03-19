Коронавирус
Вестник КавказаКнязь Монако Альберт II заразился коронавирусом
У князя Монако Альберта II обнаружили коронавирус. Об этом сообщается в коммюнике княжеского дворца.
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Общество
Названа вероятность заражения коронавирусом от денег из банкомата
Если учитывать, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус живёт на бумаге три-четыре дня, то просто снятие денег в банкомате может существенно повысить риск заболеваемости.
Политика
Путин не согласился с теми, кто называет его царем
Несогласие с людьми, называющими российского президента царем, выразил Владимир Путин в беседе с журналистами.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса
Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая.
Происшествия
В России умер первый пациент с коронавирусом
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Экономика
Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море
Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
Шоу-бизнес
Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации
Технологии
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Путешествия
Таиланд обязал россиян с 22 марта иметь перед вылетом в страну медицинскую справку
Как отметил Кинель, если у туриста нет необходимых документов, авиакомпания отказывает ему в посадке на рейс до Таиланда.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Здоровье
В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом
В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Политика
В Бундестаге посчитали коронавирус поводом снять санкции с России
Член международного комитета Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт выступил за отказ Германии от антироссийских санкций на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Экономика
Туроператорам объявят «мораторий на банкротство»
Проект федерального закона, который обеспечит возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве туроператоров и авиакомпаний, планирует до 1 апреля внести в правительство Минэкономразвития.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Игры
Valve объяснила задержку Half-Life 3
Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Общество
Коронавирус показали под микроскопом
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Происшествия
Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке
Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.