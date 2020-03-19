Коронавирус

Вестник КавказаВестник КавказаКнязь Монако Альберт II заразился коронавирусом

У князя Монако Альберта II обнаружили коронавирус. Об этом сообщается в коммюнике княжеского дворца.
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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

ТАСС11:24

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Lenta.ru11:23

У князя Монако подтвердили коронавирус

РБК11:46

Князь Монако заразился коронавирусом

RT на русском11:09

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Газета.Ru11:02

Князь Монако заразился коронавирусом

РИА Новости11:16

Князь Монако заразился коронавирусом COVID-19

Интерфакс11:15
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Общество

Названа вероятность заражения коронавирусом от денег из банкомата

Если учитывать, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус живёт на бумаге три-четыре дня, то просто снятие денег в банкомате может существенно повысить риск заболеваемости.
Deita.ru 21:30
Политика

Путин не согласился с теми, кто называет его царем

Несогласие с людьми, называющими российского президента царем, выразил Владимир Путин в беседе с журналистами.
Слово и Дело 02:49
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая.
Говорит Москва 15:40
Происшествия

В России умер первый пациент с коронавирусом

Ведомости 03:58
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс 12:14
Экономика

Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море

Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
РБК 17:00
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru вчера в 03:44
Технологии

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 20:34
Путешествия

Таиланд обязал россиян с 22 марта иметь перед вылетом в страну медицинскую справку

Как отметил Кинель, если у туриста нет необходимых документов, авиакомпания отказывает ему в посадке на рейс до Таиланда.
Интерфакс 13:05
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru 21:43
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 21:02
Здоровье

В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом

В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Коммерсантъ 21:20
Политика

В Бундестаге посчитали коронавирус поводом снять санкции с России

Член международного комитета Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт выступил за отказ Германии от антироссийских санкций на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Ридус вчера в 01:42
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия вчера в 11:23
Энергетика

Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть

Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Газета.Ru 14:50
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста 13:40
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском 16:50
Экономика

Туроператорам объявят «мораторий на банкротство»

Проект федерального закона, который обеспечит возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве туроператоров и авиакомпаний, планирует до 1 апреля внести в правительство Минэкономразвития.
Турпром 09:50
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
Игры

Valve объяснила задержку Half-Life 3

Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
МонаВиста 14:50
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург 04:32
Общество

Коронавирус показали под микроскопом

Lenta.ru 06:38
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Происшествия

Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке

Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 17 марта в 21:04
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 09:40
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Альбер II
Князь
Правящий князь Монако и герцог Валентинуа с 2005 года, из дома Гримальди, сын Ренье III и Грейс Келли. Имеет титул Его Светлости.
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