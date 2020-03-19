Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений. Об этом говорится в заявлении канцелярии князя для прессы, распространенном в четверг.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Автоспорт Этапы в Нидерландах, Испании и Монако отложены Формула 1 и FIA продолжат вплотную сотрудничать с промоутерами и местными властями для отслеживания ситуации и выборе альтернативных дат проведения каждого из этих Гран При позднее в этом году, если ситуация улучшится.

Общество Всем возвращающимся в Россию предписан двухнедельный карантин Всем возвращающимся в Россию предписан двухнедельный карантин Глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление, по которому все возвращающиеся из-за границы российские граждане должны пройти двухнедельную изоляцию.

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Финансы Банк Англии снизил ставку до 0,1% Банк Англии 19 марта вновь экстренно понизил базовую процентную ставку - до 0,1% с 0,25% годовых, а также увеличил лимит средств на покупку активов до 645 млрд фунтов стерлингов, сообщается на сайте регулятора.

Общество Власти Китая остановили эпидемию коронавируса В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Происшествия В Петербурге за самоуправство задержан гендиректор компании «Питеройл» В ночь на 19 марта сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали на двое суток генерального директора компании ООО «Питеройл» Алексея Макарова.

Общество В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса 17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.