Коронавирус
ТАССКнязь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений. Об этом говорится в заявлении канцелярии князя для прессы, распространенном в четверг.
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Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Единоборства
UFC объявил о переносе боя Нурмагомедова и Фергюсона из Нью-Йорка
Турнир UFC, в рамках которого должен был состояться бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, перенесут из Нью-Йорка.
Автоспорт
Этапы в Нидерландах, Испании и Монако отложены
Формула 1 и FIA продолжат вплотную сотрудничать с промоутерами и местными властями для отслеживания ситуации и выборе альтернативных дат проведения каждого из этих Гран При позднее в этом году, если ситуация улучшится.
Общество
Аршавин захотел платить меньше алиментов
38-летний Аршавин рассчитывает уменьшить сумму алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Шоу-бизнес
Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации
Общество
Всем возвращающимся в Россию предписан двухнедельный карантин
Всем возвращающимся в Россию предписан двухнедельный карантин Глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление, по которому все возвращающиеся из-за границы российские граждане должны пройти двухнедельную изоляцию.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Здоровье
Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина
Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.
Энергетика
Цена российской нефти марки Urals упала ниже $19
Российский экспортный сорт нефти Urals подешевел на 22%, до отметки 18,64 за баррель, сообщает агентство Argus Media.
Происшествия
Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей
В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Культура
«Яндекс» покажет сериал о победе Ельцина на выборах 1996 года
Видеосервис "Кинопоиск HD", принадлежащий "Яндексу", покажет сериал "Сердечный приступ", снятый по одноименной книге журналиста Михаила Зыгаря, пишут "Ведомости".
Происшествия
Бывший главный следователь Москвы получил 12 лет колонии за коррупцию
Финансы
Банк Англии снизил ставку до 0,1%
Банк Англии 19 марта вновь экстренно понизил базовую процентную ставку - до 0,1% с 0,25% годовых, а также увеличил лимит средств на покупку активов до 645 млрд фунтов стерлингов, сообщается на сайте регулятора.
Энергетика
Цены на нефть продолжают расти после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы
Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable уже раздают в Epic Games Store
В течение недели можно забрать крайне необычную адвенчуру The Stanley Parable, где решения игрока влияют на всё, и скандальную Watch Dogs.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
Вынужденный карантин российские власти ввели в школах с 23 марта по 12 апреля.
Общество
Власти Китая остановили эпидемию коронавируса
В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Происшествия
В Петербурге за самоуправство задержан гендиректор компании «Питеройл»
В ночь на 19 марта сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали на двое суток генерального директора компании ООО «Питеройл» Алексея Макарова.
Футбол
Экс-игрок молодежной сборной Англии скончался в возрасте 35 лет
Бывший футболист "Кардифф Сити" и бирмингемской "Астон Виллы" Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщает Daily Mail.
Политика
Шнуров резко ответил на упрек Жириновского после слов о Крыме
Сергей Шнуров посвятил стихотворение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому после того, как тот раскритиковал позицию музыканта по Крыму.
Общество
В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса
17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Футбол
Есть футболисты, которые рады отмене Евро. И их много
Футболист вернется к тренировкам не раньше середины лета, поэтому даже не скрывает, что рад переносу Евро.
Экономика
X5 Retail Group тестирует формат «жесткого дискаунтера»
X5 Retail Group (входят "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") тестирует формат "жесткого дискаунтера", решение будет принято в декабре 2021 года.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Политика
Лидеры России и Китая по телефону обсудили борьбу с коронавирусом
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.