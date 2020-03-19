Коронавирус

ТАССТАССКнязь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений. Об этом говорится в заявлении канцелярии князя для прессы, распространенном в четверг.
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У князя Монако Альбера II подтвердился коронавирус

Российская газета11:15

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Lenta.ru11:23

Князь Монако заразился коронавирусом

РИА Новости11:16

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

ТАСС11:24

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Газета.Ru11:02

У князя Монако подтвердили коронавирус

РБК11:46

Князь Монако заразился коронавирусом COVID-19

Интерфакс11:15
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости 04:27
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Единоборства

UFC объявил о переносе боя Нурмагомедова и Фергюсона из Нью-Йорка

Турнир UFC, в рамках которого должен был состояться бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, перенесут из Нью-Йорка.
Shraibikus News 10:16
Автоспорт

Этапы в Нидерландах, Испании и Монако отложены

Формула 1 и FIA продолжат вплотную сотрудничать с промоутерами и местными властями для отслеживания ситуации и выборе альтернативных дат проведения каждого из этих Гран При позднее в этом году, если ситуация улучшится.
F1news.ru 11:16
Общество

Аршавин захотел платить меньше алиментов

38-летний Аршавин рассчитывает уменьшить сумму алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Lenta.ru вчера в 07:11
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru вчера в 03:44
Общество

Всем возвращающимся в Россию предписан двухнедельный карантин

Всем возвращающимся в Россию предписан двухнедельный карантин Глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление, по которому все возвращающиеся из-за границы российские граждане должны пройти двухнедельную изоляцию.
Коммерсантъ 09:57
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Здоровье

Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина

Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.
News.ru 10:13
Энергетика

Цена российской нефти марки Urals упала ниже $19

Российский экспортный сорт нефти Urals подешевел на 22%, до отметки 18,64 за баррель, сообщает агентство Argus Media.
BFM.ru 11:53
Происшествия

Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Газета.Ru 09:31
Культура

«Яндекс» покажет сериал о победе Ельцина на выборах 1996 года

Видеосервис "Кинопоиск HD", принадлежащий "Яндексу", покажет сериал "Сердечный приступ", снятый по одноименной книге журналиста Михаила Зыгаря, пишут "Ведомости".
Ruposters.ru 10:21
Происшествия

Бывший главный следователь Москвы получил 12 лет колонии за коррупцию

BFM.ru вчера в 06:19
Финансы

Банк Англии снизил ставку до 0,1%

Банк Англии 19 марта вновь экстренно понизил базовую процентную ставку - до 0,1% с 0,25% годовых, а также увеличил лимит средств на покупку активов до 645 млрд фунтов стерлингов, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 11:39
Энергетика

Цены на нефть продолжают расти после обвала

Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Вестник Кавказа 11:58
Общество

Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы

Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Lenta.ru 12:24
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable уже раздают в Epic Games Store

В течение недели можно забрать крайне необычную адвенчуру The Stanley Parable, где решения игрока влияют на всё, и скандальную Watch Dogs.
Игромания.ру 11:12
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Вынужденный карантин российские власти ввели в школах с 23 марта по 12 апреля.
Обзор газет 05:50
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ридус 01:05
Происшествия

В Петербурге за самоуправство задержан гендиректор компании «Питеройл»

В ночь на 19 марта сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали на двое суток генерального директора компании ООО «Питеройл» Алексея Макарова.
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Футбол

Экс-игрок молодежной сборной Англии скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Кардифф Сити" и бирмингемской "Астон Виллы" Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 11:45
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Шнуров резко ответил на упрек Жириновского после слов о Крыме

Сергей Шнуров посвятил стихотворение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому после того, как тот раскритиковал позицию музыканта по Крыму.
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Общество

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

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Известия 10:24
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Есть футболисты, которые рады отмене Евро. И их много

Футболист вернется к тренировкам не раньше середины лета, поэтому даже не скрывает, что рад переносу Евро.
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Экономика

X5 Retail Group тестирует формат «жесткого дискаунтера»

X5 Retail Group (входят "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") тестирует формат "жесткого дискаунтера", решение будет принято в декабре 2021 года.
ТАСС 10:48
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
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Лидеры России и Китая по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Российская газета 11:49
Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
РБК 10:33
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Альбер II
Князь
Правящий князь Монако и герцог Валентинуа с 2005 года, из дома Гримальди, сын Ренье III и Грейс Келли. Имеет титул Его Светлости.
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