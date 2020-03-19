Коронавирус

ТАССТАССКнязь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений. Об этом говорится в заявлении канцелярии князя для прессы, распространенном в четверг.
Читать в источнике
Комментировать86

Подробнее о событии

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

ТАСС11:24

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Газета.Ru11:02

Князь Монако заразился коронавирусом

РИА Новости11:16

Князь Монако заразился коронавирусом

RT на русском11:09

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Lenta.ru11:23

У князя Монако подтвердили коронавирус

РБК11:46

Князь Монако заразился коронавирусом COVID-19

Интерфакс11:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Здоровье

Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19

В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
РИА Новости 13:30
Энергетика

Рост цены на нефть марки Brent превысил 13%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Ведомости 14:49
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

По отношению к евро рубль обесценился на 24 процента, курс евро превышает 87 рублей.
Российская газета вчера в 23:00
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил называть его на русский манер

Радио Комсомольская правда вчера в 03:59
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Вести.Ru 14:40
Происшествия

В Москве полиция задержала более 10 противников строительства Юго-восточной хорды

Сотрудники полиции задержали в четверг более 10 противников строительства Юго-восточной хорды в Москве, среди них муниципальный депутат и участник акции, состоявшейся 27 июля 2019 года.
ТАСС 14:34
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс 14:12
Общество

Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии

Вестник Кавказа 06:49
Музыка

Группа Little Big назвала отмену «Евровидения» правильным решением

Москва 24 вчера в 14:30
Здоровье

Итальянский легкоатлет, заболевший коронавирусом: «Во время кашля обнаружил, что плевал кровью»

Спорт-Экспресс 15:12
Политика

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
РИА Новости 14:16
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Футбол

Малком о коронавирусе: нынешнюю ситуацию я бы не назвал паникой

Бразильский вингер «Зенита» Малком рассказал о своём отношении к ситуации с коронавирусом в России и поделился способами профилактики инфекции.
Metaratings 15:14
Экономика

Силуанов: России хватит резервов минимум на шесть лет

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство «в первоочередном порядке и безусловно» выполнит взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий, даже при сохранении низких цен на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:21
Экономика

МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире

В Международной организации труда прогнозируют, что пандемия нового коронавируса может привести к потере двадцати пяти миллионов рабочих мест.
Страна Советов on-line вчера в 13:08
Футбол

Деспотович: думаю, коронавирус дойдёт до Оренбурга

Сербский нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович поделился мнением о карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Чемпионат 14:01
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

По некоторой информации, гражданином Франции, который по сообщениям СМИ стал первым инфицированным коронавирусом жителем Казани, стал доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.
Metaratings 14:30
Здоровье

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 10:52
Общество

Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции, в настоящий момент обсуждается его перенос на конец июня-начало июля.
ТАСС 15:41
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова приняла Джигана обратно

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.
News.ru 17 марта в 16:15
Армия и оружие

Крым стал невидимым для сил НАТО

Что происходит 14:53
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru 10:42
Политика

Журналист из Украины признал невозможность вернуть Крым

Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk признал, что полуостров потерян для Украины.
РИА Новости 14:47
Армия и оружие

Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»

Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
РИА Новости 15:21
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 17 марта в 10:36
Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.
Shraibikus News 03:12
Общество

ЕС призвал Netflix отказаться от формата HD во время карантина

Европейский союз потребовал от Netflix, YouTube и других потоковых сервисов прекратить показывать видеоконтент в высоком разрешении во избежание сбоев в работе интернета во время повышенной нагрузки из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Альбер II
Князь
Правящий князь Монако и герцог Валентинуа с 2005 года, из дома Гримальди, сын Ренье III и Грейс Келли. Имеет титул Его Светлости.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное