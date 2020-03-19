Коронавирус
ВедомостиКнязь Монако Альбер II заразился коронавирусом
У князя Монако Альбера II подтверждено заражение коронавирусом, сообщает Business Insider со ссылкой на сообщение княжеского дворца. Сейчас князь находится под наблюдением врачей. Состояние его здоровья не вызывает опасений.
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Происшествия
На Камчатке девочка погибла на горнолыжной тренировке
Футбол
Малком высказался о ситуации с коронавирусом
Нападающий петербургского «Зенита» Малком высказался насчет ситуации с пандемией коронавируса, из-за которой как минимум до 10 апреля был приостановлен текущий сезон РПЛ, а тренировки клуба — до 22 марта.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Общество
Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса
Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Политика
Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем
В рамках интервью «ТАСС» для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о своем отношении к тому, что его называют царем.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Общество
Из Черногории вывезли более 550 российских туристов
Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Общество
В Ухане впервые не выявлено новых случаев коронавируса
В китайском Ухане, первоначальном очаге пандемии коронавируса, за сутки не выявлено ни одного нового случая инфицирования.
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
Общество
В каналах Венеции появились дельфины
Из-за введенного в Италии карантина вода в каналах Венеции стала почти прозрачной. В городе теперь нет туристов, которые плавают на лодках.
Наука
Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта
Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Технологии
Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном
Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
Гаджеты
Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?
Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals.
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова страдала от сильнейшей послеродовой депрессии
Наследница знаменитого режиссера рассказала о рождении детей и сильнейшей послеродовой депрессии, с которой она с трудом справилась.
Энергетика
Совладелец «Лукойла» назвал цену на нефть катастрофической
Совладелец нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун назвал нынешнюю цену на нефть катастрофической, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении
Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
Общество
Новый режим занятости могут ввести в России
Новая форма занятости предусматривает совмещение работы в офисе и дистанционно.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Политика
Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
Технологии
Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ
Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Общество
Кабмин утвердил коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Правительство РФ утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля 2020 года в размере 1,061.
Общество
В России уже 199 человек заразились коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 199, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти
Крупнейший мировой потребитель нефти Китай намерен отказаться от поставок нефти из России.
Общество
«Ведомости» временно сменили название из-за коронавируса
Газета "Ведомости" временно сменила название на "Вседомой" из-за коронавируса.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Музыка
Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020
Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Спорт