Коронавирус

ВедомостиВедомостиКнязь Монако Альбер II заразился коронавирусом

У князя Монако Альбера II подтверждено заражение коронавирусом, сообщает Business Insider со ссылкой на сообщение княжеского дворца. Сейчас князь находится под наблюдением врачей. Состояние его здоровья не вызывает опасений.
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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Газета.Ru11:02

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Lenta.ru11:23

Князь Монако заразился коронавирусом

РИА Новости11:16

Князь Монако заразился коронавирусом

RT на русском11:09

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

ТАСС11:24

У князя Монако подтвердили коронавирус

РБК11:46

Князь Монако заразился коронавирусом COVID-19

Интерфакс11:15
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Эр-Рияд запретил проводить молитвы в главных мечетях в Мекке и Медине

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Происшествия

На Камчатке девочка погибла на горнолыжной тренировке

РИА Новости 20:04
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Малком высказался о ситуации с коронавирусом

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Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
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Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем

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Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
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В каналах Венеции появились дельфины

Из-за введенного в Италии карантина вода в каналах Венеции стала почти прозрачной. В городе теперь нет туристов, которые плавают на лодках.
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Наука

Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта

Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Обозреватель Врн 17 марта в 07:13
Технологии

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Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
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Политика

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
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Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ

Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
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Общество

Кабмин утвердил коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Правительство РФ утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля 2020 года в размере 1,061.
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Общество

В России уже 199 человек заразились коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 199, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 09:49
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«Ведомости» временно сменили название из-за коронавируса

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Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Правящий князь Монако и герцог Валентинуа с 2005 года, из дома Гримальди, сын Ренье III и Грейс Келли. Имеет титул Его Светлости.
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