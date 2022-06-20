Будьте в Плюсе

Коалиция Макрона не получила большинства во французском парламенте

Окончательные данные голосования, которые подвело Министерство внутренних дел страны, опубликовал телеканал BFMTV.
РБК
На втором месте располагается «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, который получит от 170 до 190 мандатов, на третьем — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».
BFM.ru
Для победы во втором туре парламентских выборов достаточно набрать простое большинство голосов.
РИА Новости
По данным МВД Республики, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.
РИА Новости

Подробнее о событии

Коалиция Макрона не получила большинства во французском парламенте
РБК21:24
Коалиция Макрона победила на выборах в парламент, но без абсолютного большинства
Интерфакс19:37
Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства на парламентских выборах
Life.ruвчера в 15:13
Пропрезидентская коалиция Макрона не получила абсолютного большинства в парламенте Франции
Российская газетавчера в 15:20
BFMTV: коалиция Макрона не получила абсолютного большинства в Нацсобрании Франции
RT на русскомвчера в 14:17
Коалиция Макрона победила на выборах в парламент, но лишилась большинства
Газета.Ru19:47
BFMTV: коалиция Макрона не получила абсолютное большинство в Национальном собрании Франции
РИА Новостивчера в 14:04

Интересное

Аналитик Евсеев заявил, что попытка НАТО захватить Калининград вынудит РФ на ядерный удар

Военный аналитик Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с «Украиной.ру» допустил применение Россией ядерного оружия при провокации НАТО.
Lenta.ru21:11

FP заявила о переговорах ФРГ и ее готовности прекратить помощь Киеву, чтобы не унижать РФ

Германия выступает против «унижения» России и готова для этого прекратить помощь Украине.
Lenta.ru21:20

Кулеба заявил, что Украина будет воевать лопатами при отсутствии поставок западного оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что даже в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, его страна продолжит противостоять России и будет "воевать лопатами".
ТАСС20:06

Премьер Франции Борн считает угрозой Франции потерю президентским блоком большинства мест

Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает, что потеря президентским блоком «Вместе!» большинства в Национальном собрании страны представляет угрозу.
RT на русском17:10

Автоэксперт Субботин допустил возрождение «Жигулей» и других советских машин в России

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что в России могут начать производить «Жигули» и другие советские марки машин.
Lenta.ru21:41

Мэр Одессы Труханов выразил обеспокоенность ростом ненависти ко всему русскому

Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал рост русофобии на Украине и выступил против переименования улицы Пушкина в городе.
РИА Новостивчера в 13:23

Бывший премьер Британии Браун рассказал, как Путин заставлял его сидеть на низком стуле

Экс-премьер рассказал, что во время его визита в Москву в 2006 году, когда он возглавлял казначейство, Путин заставил его сидеть на низком стуле.
Shraibikus Newsвчера в 10:44

ETNT: названы 5 позитивных изменений в организме человека при отказе от белого хлеба

На страницах американского портала Eat This, Not That появился материал, в котором сказано, что отказ от обычного белого хлеба принесет пользу для здоровья человека.
Solenka.infoвчера в 01:36

СП: Безжалостная «Коалиция» артиллерии ВС РФ на Украине шокировала Пентагон

Американских экспертов поразило и шокировало, что ВС США абсолютно не готовы к подобной массированной и сокрушительной вооруженной борьбе с любым противником.
Topdaynews.ruвчера в 05:14

В Новосибирске посчитали, сколько «Лад» можно купить вместо авто чиновников

Стало известно, сколько новых машин этой марки можно купить вместо иномарок губернатора Андрея Травникова или мэра Анатолия Локтя.
АиФ Новосибирск21:31