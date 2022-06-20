РБККоалиция Макрона не получила большинства во французском парламентеОкончательные данные голосования, которые подвело Министерство внутренних дел страны, опубликовал телеканал BFMTV.РБКНа втором месте располагается «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, который получит от 170 до 190 мандатов, на третьем — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».BFM.ruДля победы во втором туре парламентских выборов достаточно набрать простое большинство голосов.РИА НовостиПо данным МВД Республики, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.РИА НовостиЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24РБКИзвестияRT на русскомФАНLife.ruПрофильЦарьградТелеканал 360°Газета.RuReadovka NewsПолитика СегодняРоссийская газетаЯмал-МедиаКомсомольская правдаREGNUMПятый каналПодробнее о событииКоалиция Макрона не получила большинства во французском парламентеРБК21:24Коалиция Макрона победила на выборах в парламент, но без абсолютного большинстваИнтерфакс19:37Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства на парламентских выборахLife.ruвчера в 15:13Пропрезидентская коалиция Макрона не получила абсолютного большинства в парламенте ФранцииРоссийская газетавчера в 15:20BFMTV: коалиция Макрона не получила абсолютного большинства в Нацсобрании ФранцииRT на русскомвчера в 14:17Коалиция Макрона победила на выборах в парламент, но лишилась большинстваГазета.Ru19:47BFMTV: коалиция Макрона не получила абсолютное большинство в Национальном собрании ФранцииРИА Новостивчера в 14:04Показать ещёОценить624Поделиться