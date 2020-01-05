Армия и оружие
Lenta.ruКоалиция США подтвердила атаки на иракские базы
Военная коалиция во главе с США подтвердила, что 4 января иракские базы подверглись двум атакам.
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Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Политика
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Армия и оружие
В Иран доставили тело генерала Сулеймани
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Энергетика
Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Спорт
Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»
Хоккей
Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России
Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
Гаджеты
CES 2020. Lenovo представила линейку ноутбуков Creator
На выставке CES 2020 компания Lenovo презентовала новую линейку лэптопов – Creator.
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера
Общество
Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Культура
Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Политика
Савченко рассказала, как «гниет» Украина
Армия и оружие
Британия снова направит корабли в Ормузский пролив
Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
Экономика
С 1 января частные клиники займутся лечением
Принятые решения направлены на увеличение охвата лиц в возрасте 65 лет и старше медико-социальным патронажем, а также на привлечение частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому указанных услуг.
Хоккей
Ковальчук получил в «Монреале» любимый номер
Политика
В Хорватии сегодня пройдет второй тур президентских выборов
Действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович заняла в первом туре второе место, набрав 26,7% голосов.
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Иркутской области
Два легковых автомобиля столкнулись утром в воскресенье в Братском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
Уральский срочник сбежал из части в Забайкалье
В Забайкалье из военной части, которая расположена в поселке Большая Тура, сбежал срочник из Челябинской области Артур Хакимов.
Наука
В России нашли новый способ производства препарата для борьбы с раком
Отечественные ученые создали новый способ производства препарата Лютеций–177, который используется для борьбы с онкозаболеваниями.
Общество
Солнце максимально сближается с Землей
Фигурное катание
Загитова выступит в шоу во Владимирской области
Хоккей
Гол Бучневича не уберег «Рейнджерс» от поражения «Ванкуверу»
«Ванкувер Кэнакс» на своей арене в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл со счетом: 2:1 «Нью-Йорк Рейнджерс».
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Четыре района Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
6 января на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), днем ветер 17-22 м / с. На территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 16-21 м / с, днем порывы 25-27 м / с. Ночью 6 января на территории Охинского района прогнозируется снег (3-6 мм), метель, ветер 16-21 м / с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.