Армия и оружие

ИзвестияИзвестияКоалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

Коалиция США подтвердила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу, 4 января. По данным коалиции, ее объекты и военнослужащие не пострадали, но могли пострадать гражданские лица. Отмечается, что ракеты взорвались близ воздушной базы Балад.
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Коалиция США подтвердила обстрелы иракских баз

Коммерсантъ19:21

Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке

РИА Новости18:10

Коалиция во главе с США подтвердила факт обстрела иракских баз

ТАСС19:01

Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке

ТК Звезда18:52

Коалиция США подтвердила атаку на две базы в Ираке

РБК18:43

Коалиция США сообщила о двух нападениях рядом со своими базами в Ираке

Газета.Ru18:43

Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

Известия19:08
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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