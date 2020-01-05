Коалиция США подтвердила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу, 4 января. По данным коалиции, ее объекты и военнослужащие не пострадали, но могли пострадать гражданские лица. Отмечается, что ракеты взорвались близ воздушной базы Балад.

Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

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