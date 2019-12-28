Армия и оружие
ФАНКоалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали. Об этом говорится в опубликованном 5 января заявлении. В 19.46 непрямому обстрелу подверглась международная зона.
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с чего всё началось
«Мы повысили безопасность и оборонительные меры на иракских базах, где располагаются силы коалиции», — цитирует представителя коалиции Майлса Кэггинса Reuters.Известия19:08
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Хоккей
Брагин прокомментировал победу сборной России над Швецией
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Швеции в полуфинале чемпионата мира.
Происшествия
В Ингушетии задержали разрушивших древние башни людей
Правоохранительные органы Ингушетии нашли и задержали двух мужчин, разрушивших древние башни в селе Бейни, сообщает «Интерфакс».
Футбол
Чалов входит в шорт-лист трансферных целей «Брайтона»
21-летний россиянин входит в трансферный шорт-лист «чаек», которые хотят усилить линию атаки, сообщает Sky Sports.
Политика
Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить власти Ирана отказаться от планов мести США после ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на российском рынке в 2020 году.
Происшествия
В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русский провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Хоккей
Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Армия и оружие
В конгрессе США назвали убийство Сулеймани «провокационным»
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает "провокационным и непропорциональным" убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке по приказу президента Дональда Трампа.
Здоровье
С сегодняшнего дня в Астраханской области заработали медучреждения
Приказом министерства здравоохранения Астраханской области в праздничные дни области изменен график работы детских и взрослых поликлиник Астрахани и районных больниц.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов.
Политика
Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров
Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Здоровье
6 признаков опасного для здоровья вздутия живота назвали медики
Медицинские специалисты американской клиники Майо определили и перечислили признаки представляющего опасность для здоровья вздутия живота.
Кино
Актер Деревянко отметил качество визуальных эффектов во «Вторжении»
Российский актер театра и кино Павел Деревянко отметил выдающиеся спецэффекты в новом фильме Федора Бондарчука «Вторжение» и признался, что смотрел кинокартину «с открытым ртом».
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Политика
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Происшествия
В Киеве хозяйка нашла квартирантов мертвыми после Нового года
Тела двух девушек 2000 и 2003 года рождения, предположительно, нашли на балконе в шкафу. При этом у одной были связаны ноги.
Авто
Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте
Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»
Согласно сообщениям официального сайта «Монреаль Канадиенс», 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с канадским клубом.
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Авто
В России продажи премиальных автомобилей выросли на 4%
Экономика
Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту
Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро.
Армия и оружие
В Ираке схвачены причастные к уничтожению иранского командующего
Несколько часов назад появились сведения о том, что в Ираке удалось схватить причастных к ликвидации командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от лица Греты Тунберг
Известные российские пранкеры под псевдонимами Вован и Лексус разыграли американскую конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс.
Политика
Пушков предложил США отдать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Политика
Россию обвинили в заинтересованности в устранении Касема Сулеймани
В попытках оправдать США за уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, журналисты американского издания «CNN» обвинили Россию в заинтересованности в ликвидации командующего силами «Кудс» КСИР.