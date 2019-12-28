Армия и оружие

ФАНФАНКоалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали. Об этом говорится в опубликованном 5 января заявлении. В 19.46 непрямому обстрелу подверглась международная зона.
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с чего всё началось
«Мы повысили безопасность и оборонительные меры на иракских базах, где располагаются силы коалиции», — цитирует представителя коалиции Майлса Кэггинса Reuters
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Известия19:08

Подробнее о событии

СМИ: Коалиция США подтвердила обстрелы двух своих баз в Ираке

RT на русском19:40

Коалиция США подтвердила обстрелы иракских баз

Коммерсантъ19:21

Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

Известия19:08

Коалиция во главе с США подтвердила факт обстрела иракских баз

ТАСС19:01

Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

РБК18:43

Коалиция США сообщила о двух нападениях рядом со своими базами в Ираке

Газета.Ru18:43

Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке

РИА Новости18:10
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Хоккей

Брагин прокомментировал победу сборной России над Швецией

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Швеции в полуфинале чемпионата мира.
Gazeta.SPb 18:32
Происшествия

В Ингушетии задержали разрушивших древние башни людей

Правоохранительные органы Ингушетии нашли и задержали двух мужчин, разрушивших древние башни в селе Бейни, сообщает «Интерфакс».
МИР 24 19:02
Футбол

Чалов входит в шорт-лист трансферных целей «Брайтона»

21-летний россиянин входит в трансферный шорт-лист «чаек», которые хотят усилить линию атаки, сообщает Sky Sports.
Чемпионат вчера в 09:51
Политика

Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить власти Ирана отказаться от планов мести США после ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Российская газета 21:33
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на российском рынке в 2020 году.
Автоновости дня 09:44
Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета 19:54
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русский провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 22:20
Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru 12:48
Армия и оружие

В конгрессе США назвали убийство Сулеймани «провокационным»

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает "провокационным и непропорциональным" убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке по приказу президента Дональда Трампа.
РИА Новости 19:37
Здоровье

С сегодняшнего дня в Астраханской области заработали медучреждения

Приказом министерства здравоохранения Астраханской области в праздничные дни области изменен график работы детских и взрослых поликлиник Астрахани и районных больниц.
Астрахань FM 08:25
Армия и оружие

В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 студентов.
Коммерсантъ 19:52
Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Известия 22:00
Здоровье

6 признаков опасного для здоровья вздутия живота назвали медики

Медицинские специалисты американской клиники Майо определили и перечислили признаки представляющего опасность для здоровья вздутия живота.
Ugpressa.ru вчера в 00:03
Кино

Актер Деревянко отметил качество визуальных эффектов во «Вторжении»

Российский актер театра и кино Павел Деревянко отметил выдающиеся спецэффекты в новом фильме Федора Бондарчука «Вторжение» и признался, что смотрел кинокартину «с открытым ртом».
Известия 13:00
Шоу-бизнес

Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Bimru.ru вчера в 04:46
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости 18:02
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском 10:29
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru 22:29
Происшествия

В Киеве хозяйка нашла квартирантов мертвыми после Нового года

Тела двух девушек 2000 и 2003 года рождения, предположительно, нашли на балконе в шкафу. При этом у одной были связаны ноги.
Известия 21:02
Авто

Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте

Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Журнал Авто.ру 28.12.19 в 19:02
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»

Согласно сообщениям официального сайта «Монреаль Канадиенс», 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с канадским клубом.
REGNUM 11:48
Автоспорт

Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера

Телеканал 360° 14:52
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:44
Авто

В России продажи премиальных автомобилей выросли на 4%

Автоновости дня 02:00
Экономика

Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро.
Вести.Ru вчера в 07:10
Гаджеты

Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite

The GEEK 04:31
Армия и оружие

В Ираке схвачены причастные к уничтожению иранского командующего

Несколько часов назад появились сведения о том, что в Ираке удалось схватить причастных к ликвидации командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Avia.pro 22:24
Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от лица Греты Тунберг

Известные российские пранкеры под псевдонимами Вован и Лексус разыграли американскую конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс.
Мойка78 вчера в 20:50
Политика

Пушков предложил США отдать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости 20:05
Политика

Россию обвинили в заинтересованности в устранении Касема Сулеймани

В попытках оправдать США за уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, журналисты американского издания «CNN» обвинили Россию в заинтересованности в ликвидации командующего силами «Кудс» КСИР.
Avia.pro 19:28
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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