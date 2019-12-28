с чего всё началось

Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали. Об этом говорится в опубликованном 5 января заявлении. В 19.46 непрямому обстрелу подверглась международная зона.

Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке

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Политика Германия призвала Иран не мстить за смерть Сулеймани Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить власти Ирана отказаться от планов мести США после ликвидации генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

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Здоровье С сегодняшнего дня в Астраханской области заработали медучреждения Приказом министерства здравоохранения Астраханской области в праздничные дни области изменен график работы детских и взрослых поликлиник Астрахани и районных больниц.

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Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Армия и оружие В Ираке схвачены причастные к уничтожению иранского командующего Несколько часов назад появились сведения о том, что в Ираке удалось схватить причастных к ликвидации командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Политика Пушков предложил США отдать Техас Мексике Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.