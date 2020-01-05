с чего всё началось

Коалиция США подтвердила в заявлении, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу. По данным коалиции, ее объекты не повреждены, но могли пострадать гражданские лица.

Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке

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Музыка Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy Канадский певец Джастин Бибер выложил в Сеть новую композицию под названием Yummy, сообщает THR.