Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиКоалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке

Коалиция США подтвердила в заявлении, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу. По данным коалиции, ее объекты не повреждены, но могли пострадать гражданские лица.
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«Мы повысили безопасность и оборонительные меры на иракских базах, где располагаются силы коалиции», — цитирует представителя коалиции Майлса Кэггинса Reuters
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