Армия и оружие
REGNUMКоалиция США подтвердила обстрелы своих иракских баз
Штаб операции «Непоколебимая решимость», подтвердил, что иракские базы коалиции подверглись 4 января двум атакам, при этом военнослужащие США и их союзников не пострадали, заявление обнародовано 5 января.
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Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Автоспорт
Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии
Хоккей
Автор победной шайбы в ворота Швеции высказался о выходе в финал МЧМ
Россия в овертайме обыграла Швецию со счётом 5:4. В финале, который состоится 5 января, подопечные Валерия Брагина сыграют с победителем матча Канада — Финляндия.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Общество
Скончался онколог Андрей Павленко
Энергетика
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
Футбол
«Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста
Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.
Общество
В базу Интерпола записали 3 тыс. человек за преступления в России
В центральной базе Интерпола числятся около 3 тыс. человек с так называемым красным углом за преступления, совершенные в России, сообщили в МВД.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану оружием за $2 трлн
Если Иран атакует одну из американских баз или любого гражданина США, то Вашингтон применит против исламской республики новейшее вооружение, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Футбол
Кем ЦСКА планирует усилиться в зимнее трансферное окно
Трансферный рынок официально открылся первого января, но покупок пока нет.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые опасные ресторанные блюда
В конце декабря эксперты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение новогодних салатов после праздников может привести к тяжелому отравлению.
Спорт
WADA назначила России сумму ежегодного взноса
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Культура
Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»
Армия и оружие
Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Происшествия
В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо
Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
Хоккей
Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором российская сборная переиграла Швецию со счётом 5:4. Ови отметил, что результат противостояния расстроил его партнёра по команде Никласа Бекстрёма.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Общество
В Японии продали тунца за 1,8 миллиона долларов
Добавим, что в начале прошлого года на традиционном аукционе в Токио тунец массой 278 килограммов ушел за 333,6 миллиона иен (около трех миллионов долларов США).
Музыка
Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
Канадский певец Джастин Бибер выложил в Сеть новую композицию под названием Yummy, сообщает THR.
Происшествия
В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка
Армия и оружие