Армия и оружие

REGNUMREGNUMКоалиция США подтвердила обстрелы своих иракских баз

Штаб операции «Непоколебимая решимость», подтвердил, что иракские базы коалиции подверглись 4 января двум атакам, при этом военнослужащие США и их союзников не пострадали, заявление обнародовано 5 января.
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СМИ: Коалиция США подтвердила обстрелы двух своих баз в Ираке

RT на русскомвчера в 19:40

Коалиция США подтвердила обстрелы иракских баз

Коммерсантъвчера в 19:21

Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке

РИА Новостивчера в 18:10

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РБКвчера в 18:43

Коалиция США сообщила о двух нападениях рядом со своими базами в Ираке

Газета.Ruвчера в 18:43

Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

Известиявчера в 19:08
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Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»

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О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
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