Армия и оружие

РидусРидусКоалиция США разбомбила свой склад боеприпасов в Сирии

Авиация коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в районе населенного пункта Кобани в Сирии.
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Военные лётчики США нанесли авиаудар по бывшему цементному заводу компании Lafarge, где хранились боеприпасы и военное снаряжение, брошенные во время экстренного вывода войск с севера Сирии, об этом сообщил на странице в "Фейсбуке" официальный
представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" Майлс Кэггинс.
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