Армия и оружие
РидусКоалиция США разбомбила свой склад боеприпасов в Сирии
Авиация коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесла удар по собственному складу боеприпасов в районе населенного пункта Кобани в Сирии.
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с чего всё началось
Военные лётчики США нанесли авиаудар по бывшему цементному заводу компании Lafarge, где хранились боеприпасы и военное снаряжение, брошенные во время экстренного вывода войск с севера Сирии, об этом сообщил на странице в "Фейсбуке" официальныйпредставитель штаба операции "Непоколебимая решимость" Майлс Кэггинс.Life.ruвчера в 20:38
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Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС.
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Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой
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