Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиКобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Власти города подтвердили эту информацию. На борту вместе со спортсменом, по информации NBC News, находилась одна из его дочерей 13-летняя Джанна Мария, а также товарищ девочки по команде с отцом и пилот. Ранее офис окружного шерифа сообщил, что в результате инцидента погибли пять человек.
Читать в источнике
Комментировать440

Подробнее о событии

Стадемайр — о гибели Брайанта: как будто в сердце воткнули кинжал

Чемпионат01:20

Свидетель описал крушение вертолета с Коби Брайантом

Lenta.ru01:47

СМИ назвали имена трех погибших при крушении вертолета Коби Брайанта

Известиявчера в 22:58

В полиции назвали возможную причину крушения вертолёта Брайанта

RT на русском01:52

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

РИА Новостивчера в 17:02

В Sikorsky готовы участвовать в расследовании авиакатастрофы, в которой погиб Коби Брайант

ТАССвчера в 23:58

Вместе с Брайантом в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь

ТАСС Спортвчера в 16:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Общество

Siemens оставит Россию без технологий — гендиректор «Силовых машин»

Технологии европейской компании Siemens не будут переданы России по политическим мотивам, заявил гендиректор российской компании «Силовые машины» Тимур Липатов 27 января, сообщает издание «Ведомости».
Красная весна вчера в 21:29
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Вести.Ru 01:43
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Политика

Москалькова рассказала о процедуре помилования израильтянки Иссахар

Газета.Ru 01:35
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда вчера в 07:20
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости вчера в 16:14
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
Технологии

Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
ToDay News Ufa вчера в 02:53
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 02:01
Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

РБК 00:04
Энергетика

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
РИА Новости вчера в 00:00
Армия и оружие

Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»

Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Что происходит вчера в 05:39
Здоровье

Названы первые симптомы смертельного коронавируса

Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой.
ТК Звезда вчера в 01:13
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Футбол

РФС признал выборы Прядкина президентом РПЛ недействительными

Избирательный комитет РФС признал выборы президента РПЛ недействительными и назначил перевыборы.
Спорт БИЗНЕС Online 24 января в 12:25
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен опытный каратель

На Донбассе уничтожен командир отделения ВСУ Антон Хоба. О гибели оккупанта сообщил мэр Шостки Николай Нога.
Rusvesna.su вчера в 16:30
Общество

В России могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей

Глава ассоциации «Российские автомобильные» дилеры Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скручивание пробега у подержанных автомобилей.
REGNUM 01:15
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке

Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.
Вестник 01:15
Экономика

120 за доллар: Паника вокруг китайского коронавируса добьет экономику России

Число заболевших смертельным коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 2000 человек.
Свободная Пресса 00:11
Общество

В сапогах, но без юбки: Хайди Клум выложила провокационное фото

Wday.ru вчера в 02:35
Происшествия

Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Lenta.ru 00:57
Происшествия

Власти сообщили о первой жертве коронавируса на Хайнане

Власти китайской провинции Хайнань сообщили о первой жертве нового коронавируса, передает Reuters.
РБК 01:49
Политика

Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Известия вчера в 22:34
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Армия и оружие

Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

Вести.Ru вчера в 12:22
Политика

Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает необходимым провести проверку всех источников доходов и расходов главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика

Россия завершила поставку второго комплекта С-400 в Китай

Собеседник агентства сообщил, что поставка в КНР второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, вспомогательного и энергетического оборудования, а также запчастей и инструментов.
Политика Сегодня вчера в 21:46
ещё по теме
Коби Брайант
Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20-ти сезонов за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс». Играл на позиции атакующего защитника. Был выбран в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НБА 1996 года командой «Шарлотт Хорнетс». Сразу по окончании школы начал карьеру в НБА. За это время выиграл пять чемпионских титулов, 18 раз принимал участие в матче всех звёзд, 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки. Его четыре награды MVP матча всех звёзд являются наибольшим количеством в истории НБА...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное