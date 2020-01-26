Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиКобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Власти города подтвердили эту информацию. На борту вместе со спортсменом, по информации NBC News, находилась одна из его дочерей 13-летняя Джанна Мария, а также товарищ девочки по команде с отцом и пилот. Ранее офис окружного шерифа сообщил, что в результате инцидента погибли пять человек.
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Майкл Джордан
Я любил Коби — он был для меня как младший брат. Мы часто разговаривали с ним, и я буду скучать по этим беседам. Он был яростным соперником, одним из величайших, творческой силой. А также потрясающим отцом, который очень любил свою семью и гордился тем, как его дочь полюбила баскетбол.
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