с чего всё началось

Объемы газа в украинских подземных хранилищах достигли 19,5 млрд кубометров, чего хватит для полноценного прохождения отопительного сезона.

Коболев заявил, что Украина обеспечена газом на зиму

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Общество Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.

Политика США расширили санкции по Венесуэле США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда трех физических лиц и 16 компаний, говорится в сообщении на сайте минфина.

Происшествия Мост обрушился в Псковской области Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.

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Игры Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.

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Политика Госдума одобрила создание единой базы данных россиян Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единой базы данных граждан РФ.

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Футбол «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов "Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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