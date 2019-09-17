Энергетика
Украина.руКоболев заявил, что Украина обеспечена газом на зиму
Объемы газа в украинских подземных хранилищах достигли 19,5 млрд кубометров, чего хватит для полноценного прохождения отопительного сезона.
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с чего всё началось
«Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать — Украина обеспечена газом на следующую зиму», — заявил Коболев.Украина.ру07:20
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:25, Вашингтон
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК 15:36
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.
РБК 15:12
Политика
США расширили санкции по Венесуэле
США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда трех физических лиц и 16 компаний, говорится в сообщении на сайте минфина.
РИА Новости 14:25
Происшествия
Мост обрушился в Псковской области
Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС 15:19
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграли таинственную свадьбу в Санкт-Петербурге
Известный режиссер Федор Бондарчук и звезда сериала "Метод" Паулина Андреева 17 сентября сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 15:30
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
News.ru 04:06
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Авто
В компании Skoda рассказали о новых моделях для России
По заверению главы российского офиса марки Яна Прохазка, новый кроссовер Skoda Kamiq был разработан специально для еропейского рынка, однако в России ее продавать пока не могут из-за ряда особенностей.
SpeedMe 03:29
Киберспорт
Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.
CyberSport.ru 14:46
Транспорт
Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха»
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, поддержал идею ввести режим «открытого неба» в международном аэропорту Пулково в Петербурге.
РБК 11:40
Футбол
Жена Мамаева отреагировала на выход мужа на свободу
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, отреагировала на освобождение мужа из колонии по УДО.
RT на русском 04:37
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Кино
Ivi нашел генпродюсера на телевидении
Гендиректор ivi обещал, что в ближайший год онлайн-кинотеатр потратит на эксклюзивный контент 1 млрд руб. Производством фильмов и сериалов для ivi будет заниматься не только Goose Goose Films, но и сторонние кинокомпании и продюсеры, сообщил "Ведомостям" Кочаров.
Ведомости 11:35
Гаджеты
Смартфон Nokia 6.2 оценен в 15 тысяч рублей
Megaobzor.com 06:09
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Политика
Госдума одобрила создание единой базы данных россиян
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единой базы данных граждан РФ.
BFM.ru 10:50
Происшествия
Госдума может расширить права задержанных на телефонные звонки
Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.
Газета.Ru 13:44
Киберспорт
Valve рассказала, как будет бороться со смурфами в Dota 2
Valve объявила, что борьба со смурфами в Dota 2 — одна из приоритетных задач для компании.
CyberSport.ru 15:21
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Здоровье
Врачи назвали игнорируемые больными признаки рака
Основной сложностью диагностики рака крови являются неясные симптомы, которые больные часто принимают за обычную простуду.
UfacityNews.ru 03:42
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Футбол
Артем Дзюба: В Лионе надо было быть смелее, агрессивнее и наглее
«Зенит» в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 сыграл вничью с «Лионом» (1:1). Сине-бело-голубые вели в счете, но не сумели удержать преимущество.
Спорт день за днем 16:11
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 14:47
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Хоккей
«Автомобилист» одолел «Авангард», победа стала седьмой подряд
В Екатеринбурге местный «Автомобилист» оказался сильнее «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.
Чемпионат 12:27
Политика
США привели в боевую готовность войска
Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.
Газета.Ru 12:23