с чего всё началось

Объемы газа в украинских подземных хранилищах достигли 19,5 млрд кубометров, чего хватит для полноценного прохождения отопительного сезона.

Коболев заявил, что Украина обеспечена газом на зиму

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