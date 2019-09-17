с чего всё началось

Объемы газа в украинских подземных хранилищах достигли 19,5 млрд кубометров, чего хватит для полноценного прохождения отопительного сезона.

Коболев заявил, что Украина обеспечена газом на зиму

Происшествия ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.

Политика Путин назвал Израиль русскоязычным государством Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Армия и оружие Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в усилении позиций по Донбассу при помощи паспортов «Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе», — полагает разведка Украины.

Армия и оружие США привели в боевую готовность войска Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Футбол Черышев полетел с «Валенсией» на матч Лиги чемпионов с «Челси» Полузащитник сборной России Денис Черышев полетел с «Валенсией» на матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футбол Лион — Зенит 0:0 (1-й тайм) Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лиона».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Политика Суд арестовал один из основных активов Порошенко Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.

Авто АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.

Политика Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден предостерег чиновников и глав государств от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram из-за низкого уровня шифрования.

Общество Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Экономика Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.

Авто В компании Skoda рассказали о новых моделях для России По заверению главы российского офиса марки Яна Прохазка, новый кроссовер Skoda Kamiq был разработан специально для еропейского рынка, однако в России ее продавать пока не могут из-за ряда особенностей.

Гаджеты Apple выделит компании Corning еще 250 миллионов долларов Фонд развития передового производства в США был создан в 2017 году, когда компания выделила в него 1 млрд долларов.

Армия и оружие Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.