Новый логотип League of Legends Riot Games уверена, что у League of Legends впереди ещё много успешных лет, а то и десятилетий.

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также американской The Nation, сообщается на сайте суда.