с чего всё началось

Объемы газа в украинских подземных хранилищах достигли 19,5 млрд кубометров, чего хватит для полноценного прохождения отопительного сезона.

Коболев заявил, что Украина обеспечена газом на зиму

Общество В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Политика Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Киберспорт League of Legends празднует десятилетие Новый логотип League of Legends Riot Games уверена, что у League of Legends впереди ещё много успешных лет, а то и десятилетий.

Политика Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также американской The Nation, сообщается на сайте суда.

Кино Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Авто Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5% Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Футбол Кадыров оценил спортивное будущее Кокорина и Мамаева 6 сентября Кадыров выразил готовность помочь Мамаеву и Кокорину вернуться на футбольное поле, предоставив им возможность выступать за грозненский «Ахмат».

Происшествия Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

Шоу-бизнес Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.

Политика Аксёнов призвал прекратить обсуждение идеи о втором названии Крыма Ранее с инициативой о введении дополнительного названия для Крыма — Таврида — выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.

Политика Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Стали известны детали плана по экономической интеграции России и Белоруссии.

Общество Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Политика Россия и Китай создадут спутниковую группировку для раздачи интернета Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств России и КНР.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Армия и оружие Началась сборка первого бомбардировщика В-21 Выпуск самолёта стартовал на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл штата Калифорния. Там же ранее собирали бомбардировщики B-2 Spirit.