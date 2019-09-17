Энергетика
Украина.руКоболев заявил, что Украина обеспечена газом на зиму
Объемы газа в украинских подземных хранилищах достигли 19,5 млрд кубометров, чего хватит для полноценного прохождения отопительного сезона.
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с чего всё началось
«Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать — Украина обеспечена газом на следующую зиму», — заявил Коболев.Украина.рувчера в 07:20
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Глава «Нафтогаза» заверил, что заготовил достаточно газа для Украины на зиму
Телеканал 360°вчера в 10:24
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:19, Вашингтон
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Авто
В компании Skoda рассказали о новых моделях для рынка России
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.
Тарантас Ньюс вчера в 03:40
Транспорт
Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы
РИА Новости вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова
В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.
OAnews вчера в 06:54
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Армия и оружие
Эр-Рияд представит «доказательства» причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства.
REGNUM 00:22
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
RT на русском вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова вынуждена жить в одной квартире с бывшим мужем
Радимов живет в квартире Булановой и никак не может оттуда съехать, что заметно расстраивает артистку.
Дни24 16 сентября в 11:33
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
Футболисты вышли из тюрьмы по УДО (условно-досрочному освобождению). Мамаева и Кокориных встречали многочисленные журналисты.
Спорт-Экспресс вчера в 02:24
Футбол
Роналду раскрыл размер своего состояния
Известия вчера в 21:02
Политика
Арестован один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который является одним из главных активов бывшего украинского президента Петра Порошенко, сообщил юрист Андрей Портнов.
Взгляд.ру вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Футбол
«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью, Ройс не реализовал пенальти
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" на поле домашнего стадиона "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде сыграла вничью испанской "Барселоной".
Вести.Ru вчера в 17:50
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе
Во вторник, 17 сентября, в Донбассе погиб служащий ВСУ и еще двое боевиков получили ранения.
ИА Новороссия вчера в 15:14
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 14:47
Происшествия
Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка
В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
Известия 00:31
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Авто
В пару к Е-байку Mercedes-Benz представил Е-самокат
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz пять лет назад уже представлял на тот момент новое транспортное средство.
Юга.ру вчера в 18:40
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США
Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
REGNUM 00:29
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 16 сентября в 06:11
Экономика
У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД
У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия вчера в 22:24
Политика
Новый российский самолет МС-21 совершил первый международный перелет
Новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный перелет из подмосковного Жуковского в Стамбул, сообщает в понедельник ТАСС.
DP.RU 16 сентября в 06:47
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM 16 сентября в 08:10