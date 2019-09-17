с чего всё началось

Объемы газа в украинских подземных хранилищах достигли 19,5 млрд кубометров, чего хватит для полноценного прохождения отопительного сезона.

Коболев заявил, что Украина обеспечена газом на зиму

Авто В компании Skoda рассказали о новых моделях для рынка России Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.

Шоу-бизнес Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Армия и оружие Эр-Рияд представит «доказательства» причастности Ирана к атаке на НПЗ Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства.

Шоу-бизнес Татьяна Буланова вынуждена жить в одной квартире с бывшим мужем Радимов живет в квартире Булановой и никак не может оттуда съехать, что заметно расстраивает артистку.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу Футболисты вышли из тюрьмы по УДО (условно-досрочному освобождению). Мамаева и Кокориных встречали многочисленные журналисты.

Политика Арестован один из главных активов Порошенко Печерский районный суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который является одним из главных активов бывшего украинского президента Петра Порошенко, сообщил юрист Андрей Портнов.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Футбол «Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью, Ройс не реализовал пенальти В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" на поле домашнего стадиона "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде сыграла вничью испанской "Барселоной".

Общество В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Армия и оружие Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе Во вторник, 17 сентября, в Донбассе погиб служащий ВСУ и еще двое боевиков получили ранения.

Футбол «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов "Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Происшествия Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Авто В пару к Е-байку Mercedes-Benz представил Е-самокат Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz пять лет назад уже представлял на тот момент новое транспортное средство.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Экономика Россия сократила вложения в госбумаги США Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.

Политика Власти США подали иск против Сноудена Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Экономика У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.

Политика Новый российский самолет МС-21 совершил первый международный перелет Новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный перелет из подмосковного Жуковского в Стамбул, сообщает в понедельник ТАСС.