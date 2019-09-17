Энергетика

Новый ДеньНовый ДеньВ Киеве заявили о полной обеспеченности газом на зиму

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом за два дня до переговоров между Россией, ЕС и Украиной по транзиту газа заявляет в Твиттере пресс-служба «Нафтогаза» со ссылкой на главу компании Андрея Коболева.
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«Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать — Украина обеспечена газом на следующую зиму», — заявил
 Коболев.
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