с чего всё началось

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом за два дня до переговоров между Россией, ЕС и Украиной по транзиту газа заявляет в Твиттере пресс-служба «Нафтогаза» со ссылкой на главу компании Андрея Коболева.

В Киеве заявили о полной обеспеченности газом на зиму

Происшествия ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство ФСБ задержала более 80 граждан Северной Кореи и две рыболовные шхуны за браконьерство в Японском море.

Футбол Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".

Гаджеты Недавнее обновление Windows 10 «ломает» целый ряд систем и приложений Несколько дней назад корпорация Microsoft выпустила накопительное обновление KB4515384 для Windows 10.

Футбол Лион — Зенит 0:0 (1-й тайм) Тренерские штабы «Лиона» и питерского «Зенита» огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Технологии Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.

Политика Эдвард Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp Сноуден отметил, что использование WhatsApp человеком, который работает в правительстве, — это ошибка.

Политика Путин процитировал Коран, комментируя атаку на Саудовскую Аравию Находясь в Турции, где большая часть населения — мусульмане, Владимир Путин обращается к строкам Корана.

Происшествия Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.

Здоровье В Оренбурге закрыли на карантин школу №67 С начала нового учебного года прошли только две недели, но в Оренбурге уже закрыли на карантин первое образовательное учреждение.

Политика В новой Мосгордуме потребовали отставки главы Мосгоризбиркома Депутат от «Яблока» Максим Круглов после церемонии потребовал от главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова уйти в отставку.

Происшествия Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.

Здоровье От «болезни вейперов» в США умер седьмой человек Седьмой смертельный случай в результате заболевания, предположительно, вызванного курением вейпа, зарегистрирован в США, сообщило окружное отделение министерства здравоохранения.

Экономика Капитализация HeadHunter превысила $1 млрд на бирже NASDAQ Фото: официальный Twitter-аккаунт NASDAQ Капитализация российского сервиса для поиска работы HeadHunter превысила $1 млрд на бирже NASDAQ, пишут "Ведомости" со ссылкой на финансовый отчет компании.

Политика Россия и Китай создадут конкурента OneWeb Созданием орбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет уже занимается британский проект OneWeb.

Гаджеты Стоимость Redmi Note 8 Pro в Европе Инсайдер Судханшу Амбхоре из Индии рассекретил информацию о стоимости Xiaomi Redmi Note 8 Pro в Европе.

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.

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Политика Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.

Армия и оружие Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.

Кино Стартовали съемки фильма Mortal Kombat Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Политика Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.