Энергетика
Новый ДеньВ Киеве заявили о полной обеспеченности газом на зиму
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом за два дня до переговоров между Россией, ЕС и Украиной по транзиту газа заявляет в Твиттере пресс-служба «Нафтогаза» со ссылкой на главу компании Андрея Коболева.
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с чего всё началось
«Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать — Украина обеспечена газом на следующую зиму», — заявил Коболев.Украина.ру07:20
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:20, Вашингтон
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ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство
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В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru вчера в 13:58
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Недавнее обновление Windows 10 «ломает» целый ряд систем и приложений
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Тренерские штабы «Лиона» и питерского «Зенита» огласили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Сноуден отметил, что использование WhatsApp человеком, который работает в правительстве, — это ошибка.
Говорит Москва вчера в 08:41
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Путин процитировал Коран, комментируя атаку на Саудовскую Аравию
Находясь в Турции, где большая часть населения — мусульмане, Владимир Путин обращается к строкам Корана.
Вести.Ru 01:42
Происшествия
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Московский Комсомолец вчера в 03:27
Здоровье
В Оренбурге закрыли на карантин школу №67
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РИА Оренбуржье вчера в 07:39
Политика
В новой Мосгордуме потребовали отставки главы Мосгоризбиркома
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Росбалт 08:03
Единоборства
Нурмагомедов пожертвовал $100 тысяч в благотворительный фонд Порье
RT на русском вчера в 17:47
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Здоровье
От «болезни вейперов» в США умер седьмой человек
Седьмой смертельный случай в результате заболевания, предположительно, вызванного курением вейпа, зарегистрирован в США, сообщило окружное отделение министерства здравоохранения.
Взгляд.ру 13:08
Экономика
Капитализация HeadHunter превысила $1 млрд на бирже NASDAQ
Фото: официальный Twitter-аккаунт NASDAQ Капитализация российского сервиса для поиска работы HeadHunter превысила $1 млрд на бирже NASDAQ, пишут "Ведомости" со ссылкой на финансовый отчет компании.
Inc. Russia 11:24
Политика
Россия и Китай создадут конкурента OneWeb
Созданием орбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет уже занимается британский проект OneWeb.
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MobiDevices 13:02
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом
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Gazeta.SPb 15 сентября в 23:23
Общество
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В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК 13:08
Экономика
В Кремле не стали комментировать сообщения о льготах «Роснефти»
Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
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Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге
Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
Интерфакс 12:35
Политика
Профессор Меркель объяснил законность отделения Крыма от Украины
Профессор Меркель объяснил законность отделения Крыма от Украины.
ФАН 04:17
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 исполнил фигуры высшего пилотажа
Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали консультации о поставках Су-57 и Су-35 Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 показали свои возможности в небе над Стамбулом, передает агентство Anadolu.
Аргументы и Факты 15 сентября в 16:48