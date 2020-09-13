Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области
По данным экзитпола, на выборах главы региона в Иркутской области лидирует врио губернатора области Игорь Кобзев с показателем 63,6%. Опрос проводился на 150 избирательных участках Иркутской области, опрошено 66 тыс. 381 человек.В источнике
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Результаты выборов губернатора Иркутской области на избирательных участках Братска
Братская Студия Телевидения12:42
Кобзев набирает 60,5% голосов в Иркутской области после обработки 61% протоколов УИК
Российская газета13:57