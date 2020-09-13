ИрСити 22

По данным экзитпола, на выборах главы региона в Иркутской области лидирует врио губернатора области Игорь Кобзев с показателем 63,6%. Опрос проводился на 150 избирательных участках Иркутской области, опрошено 66 тыс. 381 человек.