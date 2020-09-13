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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

По данным экзитпола, на выборах главы региона в Иркутской области лидирует врио губернатора области Игорь Кобзев с показателем 63,6%. Опрос проводился на 150 избирательных участках Иркутской области, опрошено 66 тыс. 381 человек.В источнике
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Братская Студия Телевидения

Результаты выборов губернатора Иркутской области на избирательных участках Братска

Братская Студия Телевидения12:42
ИрСити

Кобзев побеждает на выборах главы Приангарья после обработки почти 85% протоколов УИК

ИрСити16:27
ТАСС

Игорь Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

ТАСС08:51
Твой Иркутск

Обработано 60,94% протоколов: Игорь Кобзев сохраняет лидерство

Твой Иркутск13:03
Российская газета

Кобзев набирает 60,5% голосов в Иркутской области после обработки 61% протоколов УИК

Российская газета13:57
IrkutskMedia

Игорь Кобзев лидирует на выборах губернатора Иркутской области

IrkutskMedia10:37
Tkgorod.ru

Более 70% избирателей, пришедших на участки для голосования в Братске, проголосовали на выборах губернатора за Игоря Кобзева

Tkgorod.ru12:00

Быстро набирал скорость: экс-пилот ВМС США вспомнил о встрече с «НЛО»

Бывший пилот ВМС США Дэвид Фрэвор рассказал о встрече с неопознанным летающим объектом в форме "TicTac", который принял за очередное свидетельство существования внеземной цивилизации, сообщает портал "Планета новости".
Радио Sputnik12:11

Правительство выделило 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

"На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 гг. будет дополнительно направлено 4,1 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", ‒ говорится в сообщении.
Ведомости06:19
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Врио главы Архангельской области Цыбульский набирает 69,48% голосов

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,48% голосов по итогам обработки 45,17% протоколов участковых избирательных комиссий, на втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" - 17,05%, свидетельствуют данные Центризбиркома России.
ТАСС15:00
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Квят получил предупреждение из-за аварии на Гран-при Тосканы

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще 11 гонщиков получили предупреждения от стюардов за свои действия при аварии на рестарте этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Тосканы, сообщает Motorsport.com.
РИА Новости15:14

Четверо детей пострадали в ДТП в Ленобласти, погибла пассажирка «Лады»

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили водитель автомобиля «Лада» и пятеро ее пассажиров — два мальчика в возрасте семи и десяти лет, две девочки — 2016 и 2018 годов рождения, а также неизвестный мужчина.
REGNUM15:10