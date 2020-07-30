Коронавирус
РИА НовостиКобзев попросил Путина поддержать просьбу иркутских властей по газу
Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву представить предложение по созданию в регионе газохимического комплекса.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
Политика
Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
Футбол
Президент ФИФА Инфантино стал фигурантом уголовного расследования
Прокуратура Швейцарии начала разбирательство в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Речь идет об «уголовной процедуре».
BFM.ru 11:21
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.
Вести ФМ вчера в 08:09
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Общество
Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом
Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда 10:39
Происшествия
Окончено следствие гибели 20 человек при прорыве дамб под Красноярском
ИА Красная Весна 11:24
Политика
Трамп предложил отложить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
Экономика
Экономист Беляев объяснил, кто пострадает от изъятия денег в пользу ПФР
Беляев уверен, что чаще всего деньги будут конфисковать именно у самозанятых, так как происхождение незаконных доходов чиновников оправдывается их родственниками, на которых переписаны активы.
Народные новости вчера в 11:31
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
Общество
Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей
Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета вчера в 03:54
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Гаджеты
Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS
Телевизор с поддержкой 8K обойдется покупателю минимум в 699 000 рублей.
Evo-rus.com 06:27
Политика
Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области
Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM 06:41
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Футбол
Воронежский «Факел» начнет следующий сезон на новом стадионе
Реконструкцию воронежского стадиона АО СК «Факел» завершат до начала следующего футбольного сезона, который традиционно стартует в середине лета.
Обозреватель Врн 09:02
Культура
Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе
Большой театр впервые после карантина представил двухчасовой концерт в Севастополе. Там открылся Международный фестиваль оперы и балета.
Общественное телевидение России 05:40
Политика
ЕС ввел санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки
Евросоюз обвинил Россию, Китай и Северную Корею в кибератаках и ввел санкции.
BFM.ru 10:42
Авто
Российский авторынок покинули семь автомобилей
Тарантас Ньюс 04:25
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Кино
В Сеть «слили» трехминутный трейлер второго сезона «Пацанов»
В Сети до срока оказался новый - большой и крайне нарядный - трейлер второго сезона супергеройского "мясного" шоу "Пацаны".
Российская газета 08:39
Космос
Странное облако заметили астрономы над марсианским вулканом
Актуальные Новости вчера в 11:33
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11