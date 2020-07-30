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РИА НовостиРИА НовостиКобзев попросил Путина поддержать просьбу иркутских властей по газу

Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву представить предложение по созданию в регионе газохимического комплекса.
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Путин пообещал поддержать просьбу выделить 10 млрд руб. Иркутской области

РБК11:00

Путин поддержал просьбу врио главы Иркутской области о выделении 10 млрд рублей помощи

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Путин поддержал просьбу врио главы Иркутской области о выделении помощи региону

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Путин согласился выделить Приангарью из федбюджета 10 млрд рублей из-за пандемии

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Президент РФ поддержал просьбу Кобзева о выделении 10 млрд рублей для Иркутской области

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Путин готов подержать Кобзева по выделению дополнительных средств Приангарью

Байкал2410:24

Кобзев попросил Путина поддержать просьбу иркутских властей по газу

РИА Новости09:23
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Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
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Политика

Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
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Футбол

В пятницу Кокорин будет представлен как игрок «Спартака»

Вести.Ru 10:49
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Футбол

Президент ФИФА Инфантино стал фигурантом уголовного расследования

Прокуратура Швейцарии начала разбирательство в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Речь идет об «уголовной процедуре».
BFM.ru 11:21
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.
Вести ФМ вчера в 08:09
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
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Общество

Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом

Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда 10:39
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Происшествия

Окончено следствие гибели 20 человек при прорыве дамб под Красноярском

ИА Красная Весна 11:24
Политика

Трамп предложил отложить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
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Экономика

Экономист Беляев объяснил, кто пострадает от изъятия денег в пользу ПФР

Беляев уверен, что чаще всего деньги будут конфисковать именно у самозанятых, так как происхождение незаконных доходов чиновников оправдывается их родственниками, на которых переписаны активы.
Народные новости вчера в 11:31
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Происшествия

31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих

В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
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Общество

Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей

Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета вчера в 03:54
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
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Гаджеты

Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS

Телевизор с поддержкой 8K обойдется покупателю минимум в 699 000 рублей.
Evo-rus.com 06:27
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Политика

Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM 06:41
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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
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Футбол

Воронежский «Факел» начнет следующий сезон на новом стадионе

Реконструкцию воронежского стадиона АО СК «Факел» завершат до начала следующего футбольного сезона, который традиционно стартует в середине лета.
Обозреватель Врн 09:02
Культура

Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе

Большой театр впервые после карантина представил двухчасовой концерт в Севастополе. Там открылся Международный фестиваль оперы и балета.
Общественное телевидение России 05:40
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Политика

ЕС ввел санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки

Евросоюз обвинил Россию, Китай и Северную Корею в кибератаках и ввел санкции.
BFM.ru 10:42
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Авто

Российский авторынок покинули семь автомобилей

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Политика

Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России

«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
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В Сеть «слили» трехминутный трейлер второго сезона «Пацанов»

В Сети до срока оказался новый - большой и крайне нарядный - трейлер второго сезона супергеройского "мясного" шоу "Пацаны".
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Странное облако заметили астрономы над марсианским вулканом

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Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
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Игорь Иванович Кобзев
Российский политик
Российский государственный деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области с 12 декабря 2019 года. Генерал-полковник внутренней службы.
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