Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву представить предложение по созданию в регионе газохимического комплекса.

Общество Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек» Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД. 67

Футбол Президент ФИФА Инфантино стал фигурантом уголовного расследования Прокуратура Швейцарии начала разбирательство в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Речь идет об «уголовной процедуре».

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Происшествия Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа 1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. 1,2K

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов. 1,5K

Экономика Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. 1K

Политика Трамп предложил отложить выборы президента США Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года. 294

Политика Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета. 11

Политика Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии. 268

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 4

Футбол Воронежский «Факел» начнет следующий сезон на новом стадионе Реконструкцию воронежского стадиона АО СК «Факел» завершат до начала следующего футбольного сезона, который традиционно стартует в середине лета.

Политика Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России «В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков. 4