ИзвестияК одиннадцати туз: россияне перебрали ипотечных кредитовС начала года российские банки выдали ипотечных кредитов больше, чем за весь 2020 год.ИзвестияВ «Дом.РФ» считают, что количество заключенных ипотечных договоров на 3-7% превысит прошлогодние показатели.BFM.ruУскоренный рост объемов кредитования обеспечило увеличение среднего чека по ипотеке: средний размер кредита в октябре превысил 3,14 млн рублей, что на 14,6 % выше январского уровня.ФинтолкРекордный рост ипотеки, по мнению экспертов, связан с резким повышением цен на жильё.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияСобака.ruЖурнал ЭтажиФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииБанки с начала года выдали ипотечные кредиты на рекордные 4,59 трлнРЕН ТВвчера в 19:36К одиннадцати туз: россияне перебрали ипотечных кредитовИзвестиявчера в 16:02Самое цитируемоеРоссийские банки обновили рекорд 2020 года по сумме выданных ипотечных кредитовЭкономика сегоднявчера в 08:45Объем выдачи ипотеки в России достиг рекордного уровняФАНвчера в 07:33В России в октябре побит рекорд ипотечного кредитования 2020 годаИА Красная Веснавчера в 15:58На рынке ипотеки установлен рекорд по консультациямЖурнал Этажи11 ноября в 16:17С начала года банки выдали россиянам ипотечных кредитов на 4,6 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2020-ыйСобака.ru11 ноября в 08:13Показать ещёОценить7Поделиться