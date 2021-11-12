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К одиннадцати туз: россияне перебрали ипотечных кредитов

С начала года российские банки выдали ипотечных кредитов больше, чем за весь 2020 год.
Известия
В «Дом.РФ» считают, что количество заключенных ипотечных договоров на 3-7% превысит прошлогодние показатели.
BFM.ru
Ускоренный рост объемов кредитования обеспечило увеличение среднего чека по ипотеке: средний размер кредита в октябре превысил 3,14 млн рублей, что на 14,6 % выше январского уровня.
Финтолк
Рекордный рост ипотеки, по мнению экспертов, связан с резким повышением цен на жильё.
Говорит Москва

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Банки с начала года выдали ипотечные кредиты на рекордные 4,59 трлн
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К одиннадцати туз: россияне перебрали ипотечных кредитов
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