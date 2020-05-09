Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение. Это следует из опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В Москве показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.

Политика На Украине планируют установить четыре колокола Победы Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы. 7

Здоровье Детское отделение вологодской психиатрической больницы закрыли на карантин Очаг возник в детском отделении, где лежат госпитализированные несовершеннолетние. Болезнь выявлена у 7 детей и 3 сотрудников.

Общество Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии. 1,1K

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 83

Общество В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города». 297

Шоу-бизнес Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса).

Футбол Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА Как сообщается на официальном сайте «армейцев», им стал помощник президента России Максим Орешкин, который также является членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ.

Шоу-бизнес Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми Отец малышей опубликовал в Instagram видео, в котором Лиза и Гарри читают стихотворение о войне Анны Петряшевой и по очереди скандируют, что не хотят больше войны. 9

Общество Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер. 1

Шоу-бизнес Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи. 1

Здоровье Власти Петербурга подтвердили смерть трех медиков от коронавируса Два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя для ветеранов войн скончались во второй половине апреля, сообщили сегодня в городском комитете по здравоохранению. 87

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 3,4K

Наука Создан трехмерный атлас мозга мыши в высоком разрешении Ученые из Института исследований мозга имени Пола Аллена (Allen Institute for Brain Science) представили третью версию детальной трехмерной карты мозга мыши Allen Mouse Brain Common Coordinate Framework (CCFv3). 3

Происшествия Трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево На территории бывшего арсенала села Пугачево в Удмуртии загорелась сухая трава.

Общество Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания в масках и перчатках «Принято решение: на заседаниях Государственной думы депутаты должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)», — говорится в протоколе совета, опубликованном в электронной базе данных Госдумы. 9

Футбол Умтити получил очередную травму Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити выбыл из строя на неопределенный срок.

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 224

Авто Фотошпионы подловили новую Kia Optima GT Южнокорейским фотошпионам удалось заполучить снимки новой Kia K5/ Optima в исполнении GT.