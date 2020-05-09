Коронавирус
ТАССКоэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение. Это следует из опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В Москве показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.
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Коэффициент распространения коронавиурса в России снизился до минимального значения
Комсомольская правда03:56
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Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
80 новых зараженных коронавирусом выявили в Ростовской области
По данным оперативного штаба на пятницу, 8 мая на территории Ростовской области еще у 80 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 04:41
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
Российская газета 03:26
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity
Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
За рулем Кубань вчера в 15:01
Политика
В Москве состоялся воздушный парад Победы
Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
Общество
В Карелии выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции
На сегодняшний день в Карелии после заражения COVID-19 выздоровели 34 человека, 5 из них за сегодня.
ГТРК Карелия 03:39
Происшествия
В польском центре ядерных исследований произошел пожар
Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выборов не произошло, сообщает Польское агентство атомной энергии.
РИА Новости 04:22
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
Определены сферы с выросшими зарплатами после отмены самоизоляции в России
После снятия ограничений в России из-за эпидемии коронавируса в некоторых сферах произойдет повышение зарплат.
Lenta.ru 04:58
Шоу-бизнес
Наталия Орейро спела на русском «Нам нужна одна победа»
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, широко известная российской публике после нескольких популярных сериалов, активная участница российских шоу и тв-программ в День Победы пожелала всем мира во всем мире и исполнила песню "Нам нужна одна победа" на русском языке.
Мурманский вестник 04:45
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
Авто
ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»
Автоновости дня вчера в 05:08
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Происшествия
В Новогорелово неизвестный обчистил квартиру почти на 2,5 млн
Сумма ущерба составила 2 млн 456 тыс. 116 рублей.
Мойка78 05:20
Политика
В Минске проходит парад в честь 75-летия Победы
Республика Беларусь, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM В столице Белоруссии начался парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 04:15
Здоровье
Ситуация в Дагестане вызывает дополнительные опасения Минздрава России
Москва, 8 мая 2020, 12:36 — REGNUM Особое опасение Минздрава вызывает ситуация с коронавирусом в Дагестане.
REGNUM вчера в 05:36
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07 мая в 07:12
Здоровье
Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции
"Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса.
Байкал-Daily вчера в 22:36
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
РИА Новости 07 мая в 16:15
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru вчера в 11:18
Космос
Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны
AstroNews.ru 07 мая в 10:29
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Общество
10 817 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
В России за сутки выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах страны.
Известия 03:45