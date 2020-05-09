Коронавирус

ТАССТАССКоэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение. Это следует из опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В Москве показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.
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Коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился

Известия04:52

Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума

ТАСС04:41

Коэффициент распространения коронавиурса в России снизился до минимального значения

Комсомольская правда03:56

Коэффициент распространения COVID-19 в РФ упал до минимума

Газета.Ru04:15

В России снизился коэффициент распространения коронавируса

REGNUM04:13

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума

News.ru04:09

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума

Lenta.ru04:18
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
2K
Общество

80 новых зараженных коронавирусом выявили в Ростовской области

По данным оперативного штаба на пятницу, 8 мая на территории Ростовской области еще у 80 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 04:41
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
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Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню

Российская газета 03:26
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Единоборства

У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус

У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
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Авто

Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity

Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
За рулем Кубань вчера в 15:01
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Политика

В Москве состоялся воздушный парад Победы

Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
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Общество

В Карелии выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции

На сегодняшний день в Карелии после заражения COVID-19 выздоровели 34 человека, 5 из них за сегодня.
ГТРК Карелия 03:39
4
Политика

Все планы по развитию армии и флота будут выполнены, заявил Путин

РИА Новости 05:13
Происшествия

В польском центре ядерных исследований произошел пожар

Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выборов не произошло, сообщает Польское агентство атомной энергии.
РИА Новости 04:22
6
Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
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Общество

Определены сферы с выросшими зарплатами после отмены самоизоляции в России

После снятия ограничений в России из-за эпидемии коронавируса в некоторых сферах произойдет повышение зарплат.
Lenta.ru 04:58
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро спела на русском «Нам нужна одна победа»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, широко известная российской публике после нескольких популярных сериалов, активная участница российских шоу и тв-программ в День Победы пожелала всем мира во всем мире и исполнила песню "Нам нужна одна победа" на русском языке.
Мурманский вестник 04:45
Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России

В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
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Авто

ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»

Автоновости дня вчера в 05:08
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Происшествия

В Новогорелово неизвестный обчистил квартиру почти на 2,5 млн

Сумма ущерба составила 2 млн 456 тыс. 116 рублей.
Мойка78 05:20
Политика

В Минске проходит парад в честь 75-летия Победы

Республика Беларусь, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM В столице Белоруссии начался парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 04:15
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Здоровье

Ситуация в Дагестане вызывает дополнительные опасения Минздрава России

Москва, 8 мая 2020, 12:36 — REGNUM Особое опасение Минздрава вызывает ситуация с коронавирусом в Дагестане.
REGNUM вчера в 05:36
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07 мая в 07:12
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Здоровье

Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции

"Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса.
Байкал-Daily вчера в 22:36
Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
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Происшествия

В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь

РИА Новости 07 мая в 16:15
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Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru вчера в 11:18
1
Космос

Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны

AstroNews.ru 07 мая в 10:29
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Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
46
Общество

10 817 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

В России за сутки выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах страны.
Известия 03:45
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Вести.Ru 05:27
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