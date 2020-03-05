Общество

Газета.RuГазета.RuРазорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 млн

Ныне не действующая российская компания "Когалымавиа" подала иск против Египта в Постоянный арбитражный суд при комиссии ООН по праву международной торговли в Гааге с требованием компенсировать ущерб на сумму $201 млн из-за авиакатастрофы 31 октября 2015 года, когда Airbus 321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове.
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Разорившаяся после теракта «Когалымавиа» потребовала $200 млн от Египта

Компании требуют компенсировать как прямой ущерб вследствие теракта на борту Airbus А321 в октябре 2015 года, так и потерю своих инвестиций в экономику Египта. Об этом РБК сообщила представитель обеих компаний Оксана Головина.
РБК06:34

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«Когалымавиа» потребовала $201 млн от властей Египта

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Эхо Москвы10:15

Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

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Разорившаяся российская авиакомпания потребовала у Египта компенсацию за теракт

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«Когалымавиа» потребовала 200 млн долларов от Египта

Говорит Москва07:59

Разорившаяся после теракта «Когалымавиа» потребовала $200 млн от Египта

РБК06:34
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
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Крушение самолета "Когалымавиа" в ЕгиптеБольше новостей по теме
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