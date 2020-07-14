Коронавирус
TV BRICSКогда и куда смогут улететь российские туристы
С 15 июля Россия начинает снимать ограничения на международные авиарейсы. Вскоре будет сформирован список - куда и когда смогут улететь туристы.
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Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
CT news вчера в 18:24
Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Футбол
Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство в России
"Спартак" обязан бороться за чемпионство в России и за место в Лиге чемпионов. У молодых игроков должна быть мотивация к росту.
Газета.Ru 09:19
Политика
Медведев не исключил второй и третьей волн коронавируса
Как отмечала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, говоря о вероятности второй волны COVID-19 в стране, никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов.
RT на русском 08:40
Происшествия
Трех участников акции у суда по делу «Сети» в Петербурге оштрафовали
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал троих участников акции, прошедшей 22 июня у здания военного суда, когда в нем оглашали приговор фигурантам по делу террористической организации "Сеть".
ТАСС 08:10
Футбол
Вратарь сборной Германии Нойер спел гимн хорватских неофашистов
Lijepa li si является гимном хорватских футбольных фанатов, многие из которых принадлежат к ультраправым силам.
Евразия Daily вчера в 05:06
Здоровье
На Камчатке 15 человек пострадали от укусов клещей
Краевое управление Роспотребнадзора сообщает, что в крае от укусов иксодовых клещей пострадали 15 человек.
Кам 24 02:41
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Общество
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
Коммерсантъ 07:54
Происшествия
Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной.
Российская газета 07:28
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Экономика
Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
Известия 02:16
Политика
Хайко Маас: Германия поддержит строительство «Северного потока — 2»
Политические обстоятельства никак не повлияют на строительство газопровода «Северный поток — 2», так как проект имеет важное значение для Европы.
Телеканал 360° 08:19
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 07:11
Происшествия
Источник опроверг попытку Ефремова дать взятку сотруднику ГИБДД
Актер Михаил Ефремов, который в начале июня оказался участником ДТП с погибшим в Москве, не делал попыток дать взятку сотруднику ГИБДД во время составления протокола после аварии.
АБН 06:31
Футбол
Юрген Клопп: «Ловрен – важная часть команды. Он нужен „Ливерпулю“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем защитника Деяна Ловрена.
Sports.ru 08:48
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Политика
Путин утвердил индексацию зарплат госслужащих на 3 %
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3 %. Как указано в документе, размеры окладов повысят уже с 1 октября текущего года.
Невские Новости 02:57
Армия и оружие
Армения и Азербайджан заявили о гибели четырёх военных на границе
RT на русском 07:11
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 09:32
Политика
Меркель заявила об отсутствии защиты ЕС со стороны США
Защита Европы Соединенными Штатами на сегодняшний день не является «само собой разумеющимся» делом, Европе предстоит найти на это общий ответ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером.
Взгляд.ру 09:22
Общество
В Кремле одобрили идею о повышении налога на богатство
Как сообщало ИА REGNUM, более 80 миллионеров из разных стран мира поддержали появившуюся в сети петицию о повышении налогов на богатство.
REGNUM 01:38
Политика
В Иране за шпионаж на ЦРУ казнили экс-сотрудника Минобороны
В Иране за шпионаж и сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) казнили бывшего сотрудника Министерства обороны Резу Асгари.
РБК 07:20