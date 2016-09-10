Футбол

ЧемпионатЧемпионатКогда играют «Ливерпуль» — «Лестер Сити», где смотреть и какой прогноз

Ливерпуль — Лестер
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
30′
Онийнье Ндиди
Фабиньо
39′
Садьо Мане
40′
46′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
53′
Чаглар Сёюнджю
69′
Джонни Эванс
73′
Деннис Прат
Айосе Перес
Джорджиньо Вейналдум
Джордан Хендерсон
78′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
78′
80′
Джеймс Мэддисон
86′
Джеймс Мэддисон
Хамза Чоудури
89′
Хамза Чоудури
Мохамед Салах
Адам Лаллана
90′+2′
Джеймс Милнер
90′+5′
Сегодня, 5 октября, в матче 8-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Лестер Сити».
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Футбол, АПЛ, 8 тур, Ливерпуль - Лестер, Прямая текстовая онлайн трансляция

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