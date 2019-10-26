Сегодня, 27 октября, в матче 10-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле встретится с «Тоттенхэм Хотспур».

Когда играют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», где смотреть и какой прогноз

Фигурное катание Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Канады Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.

Армия и оружие Трамп сообщил о помощи России в уничтожении лидера ИГ Россия во время спецоперации США по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади пропустила вертолеты США над территорией Сирии, которую «она контролирует».

Политика Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох» Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.

Общество В Донецке взорвали вышку сотовой связи В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

Политика Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище 21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.

Космос На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.

Энергетика Глава Total заявил о влиянии политики США на рост цен на нефть По словам директора Total, темпы мировой экономики сейчас замедлились, и в сложившейся ситуации нельзя допускать слишком высоких цен на нефть.

Шоу-бизнес Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек» Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Происшествия Лесовоз повредил газопровод в Североуральске Лесовоз в воскресенье вечером повредил газопровод в городе Североуральске Свердловской области, в результате без газа остались более 37 тыс. человек.

Политика Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.

Общество Мария Бутина вернулась в Россию Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.

Кино Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст» Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.

Космос На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.

Футбол Слуцкий прокомментировал инцидент с пославшим его игроком «Витесса» Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об инциденте с футболистом своей команды Ришедли Базуром, который оскорбил наставника во время тренировки, после чего был отстранен от работы руководством клуба.

Шоу-бизнес Самбурская подтвердила слова Рудовой о предложении эскорта от Малахова Ранее актриса Наталья Рудова обвинила Андрея Малахова в том, что он в своей передаче "Прямой эфир" причислил девушку к Instagram-эскортницам.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.

Шоу-бизнес Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.