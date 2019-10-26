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ЧемпионатКогда играют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», где смотреть и какой прогноз
Сегодня, 27 октября, в матче 10-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле встретится с «Тоттенхэм Хотспур».
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:32, Вашингтон
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Канады
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.
Известия вчера в 22:32
Армия и оружие
Трамп сообщил о помощи России в уничтожении лидера ИГ
Россия во время спецоперации США по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади пропустила вертолеты США над территорией Сирии, которую «она контролирует».
РБК 10:43
Автоспорт
Ферстаппен лишился поула Гран-при Мексики
Нева Спорт 02:40
Футбол
ЦСКА проиграл «Динамо» в московском дерби
Газета.Ru 11:31
Футбол
Пресс-служба «Спартака» пошутила над «Локомотивом» после матча 14-го тура РПЛ
Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» пошутила над «Локомотивом» после разгромной победы в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:01
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 24 октября в 01:21
Политика
Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»
Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
Московский Комсомолец 06:59
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Политика
Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.
Известия 10:20
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Космос
На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния
Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Красная весна 25 октября в 18:14
Энергетика
Глава Total заявил о влиянии политики США на рост цен на нефть
По словам директора Total, темпы мировой экономики сейчас замедлились, и в сложившейся ситуации нельзя допускать слишком высоких цен на нефть.
Коммерсантъ 06:53
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Происшествия
Лесовоз повредил газопровод в Североуральске
Лесовоз в воскресенье вечером повредил газопровод в городе Североуральске Свердловской области, в результате без газа остались более 37 тыс. человек.
ТАСС 11:50
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК вчера в 04:38
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
RT на русском 04:04
Кино
Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма 25 октября в 17:54
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28
Футбол
Слуцкий прокомментировал инцидент с пославшим его игроком «Витесса»
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об инциденте с футболистом своей команды Ришедли Базуром, который оскорбил наставника во время тренировки, после чего был отстранен от работы руководством клуба.
ProstoProSport вчера в 03:12
Шоу-бизнес
Самбурская подтвердила слова Рудовой о предложении эскорта от Малахова
Ранее актриса Наталья Рудова обвинила Андрея Малахова в том, что он в своей передаче "Прямой эфир" причислил девушку к Instagram-эскортницам.
Discover24 06:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте
Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Красная весна вчера в 08:03
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 24 октября в 06:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Московский Комсомолец 11:46
Происшествия
Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей
Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области.
Газета.Ru 06:16