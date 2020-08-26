Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
Салим Шамсутдинов, отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году открыл стрельбу по своим сослуживцам и убил восемь человек, признался, что не верит в заявления представителей Министерства обороны о том, что в российской армии удалось полностью искоренить дедовщину.
Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".