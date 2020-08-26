Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Выплаты идут в гору В конце июля ПФР впервые в истории накопительной пенсии зафиксировал превышение желающих вернуться из НПФ в ПФР над теми, кто сделал выбор в пользу частного фонда.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Коммерсантъ18:23
Показать все источники

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
110

Отец Шамсутдинова оценил заявления Минобороны о победе над дедовщиной

Салим Шамсутдинов, отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году открыл стрельбу по своим сослуживцам и убил восемь человек, признался, что не верит в заявления представителей Министерства обороны о том, что в российской армии удалось полностью искоренить дедовщину.
Трудвчера в 14:12
2

СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
278

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInformвчера в 08:25
145

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ru25 августа в 14:03
87