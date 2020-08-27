В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года
Ожидается, что пенсионные накопления перейдут к резкому росту объемов с 2022 года. Увеличение произойдет в два или даже три раза. Увеличение выплат НПФ происходит и сейчас.В источнике
С чего всё началось
Когда пенсионным фондам станет нечем управлять
Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ. Уже через полтора года фонды столкнутся со значительным оттоком средств пенсионных накоплений. При негативном сценарии сокращение активов будет происходить уже с начала массовых выплат.
Коммерсантъ18:23
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