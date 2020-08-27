В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

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Ожидается, что пенсионные накопления перейдут к резкому росту объемов с 2022 года. Увеличение произойдет в два или даже три раза. Увеличение выплат НПФ происходит и сейчас.