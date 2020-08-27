Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ФедералПресс
ФедералПресс

В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

Ожидается, что пенсионные накопления перейдут к резкому росту объемов с 2022 года. Увеличение произойдет в два или даже три раза. Увеличение выплат НПФ происходит и сейчас.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ. Уже через полтора года фонды столкнутся со значительным оттоком средств пенсионных накоплений. При негативном сценарии сокращение активов будет происходить уже с начала массовых выплат.
Коммерсантъ18:23
Подробнее о событии
Evo-rus.com

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Evo-rus.com03:43
Политическая Экспертиза

В России ожидается резкий рост пенсионных накоплений с 2022 года

Политическая Экспертиза02:26
Актуальные Новости

ПФР ожидает резкого роста накоплений в 2022 году

Актуальные Новости02:22
ФедералПресс

В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

ФедералПресс01:43
Народные новости

Пенсионные накопления ждет резкий рост с 2022 года

Народные новости23:50
Экономика сегодня

Объем пенсионных накоплений вырастет в несколько раз после 2022 года

Экономика сегодня22:54
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Коммерсантъ18:23

Красноярскую школьницу поместили в диспансер из-за подписки в соцсети

В Красноярске 14-летнюю школьницу поместили в психоневрологический диспансер из-за подписки на группу в социальной сети «ВКонтакте», посвященную стрельбе в американской школе «Колумбайн».
РБКвчера в 16:15
445

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
36

Apple объявила о прекращении выпуска трех популярных моделей iPhone

Apple планирует прекратить выпуск сразу трех популярных моделей смартфонов iPhone.Как сообщает Ufanotes.ru, американская корпорация Apple планирует остановку производства сразу трех популярных смартфонов.
Уфимские Заметки03:09
92

Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфаксвчера в 05:19
49

119 случаев коронавируса выявили за сутки в Свердловской области

В Свердловской области заболели коронавирусом 119 человек за минувшие сутки, Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в оперштабе региона 27 августа, на сегодня число случаев COVID-19 составило на Среднем Урале 24 839.
Уральский меридиан03:32
1,7K