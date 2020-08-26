Когда пенсионным фондам станет нечем управлять
Выплаты идут в гору В конце июля ПФР впервые в истории накопительной пенсии зафиксировал превышение желающих вернуться из НПФ в ПФР над теми, кто сделал выбор в пользу частного фонда.В источнике
С чего всё началось
Когда пенсионным фондам станет нечем управлять
Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ. Уже через полтора года фонды столкнутся со значительным оттоком средств пенсионных накоплений. При негативном сценарии сокращение активов будет происходить уже с начала массовых выплат.
Коммерсантъ18:23
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