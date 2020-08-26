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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Выплаты идут в гору В конце июля ПФР впервые в истории накопительной пенсии зафиксировал превышение желающих вернуться из НПФ в ПФР над теми, кто сделал выбор в пользу частного фонда.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Возрастают и пенсионные выплаты клиентам НПФ. Уже через полтора года фонды столкнутся со значительным оттоком средств пенсионных накоплений. При негативном сценарии сокращение активов будет происходить уже с начала массовых выплат.
Коммерсантъ18:23
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ФедералПресс

В России резкий рост пенсионных накоплений начнется после 2022 года

ФедералПресс01:43
Политическая Экспертиза

В России ожидается резкий рост пенсионных накоплений с 2022 года

Политическая Экспертиза02:26
Актуальные Новости

ПФР ожидает резкого роста накоплений в 2022 году

Актуальные Новости02:22
Слово и Дело

Пенсионные накопления россиян могут вырасти в два раза после 2022 года

Слово и Дело02:26
Народные новости

Пенсионные накопления ждет резкий рост с 2022 года

Народные новости23:50
Экономика сегодня

Объем пенсионных накоплений вырастет в несколько раз после 2022 года

Экономика сегодня22:54
Коммерсантъ

Когда пенсионным фондам станет нечем управлять

Коммерсантъ18:23

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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Белоруссия и Казахстан захотели торговать с Россией по-своему

Сразу две страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссия и Казахстан — захотели добиться корректировки правил участия в российских госзакупках, чтобы иметь возможность торговать с Москвой по-своему, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru02:33

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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Часы Omega вновь побывали на дне Марианской впадины

Одна из моделей, Omega Seamaster Planet Ocean «Ultra Deep», также была прикреплена к внешней стороне пилотируемого глубоководного аппарата Limiting Factor – таким образом дайверские часы Omega снова побывали в самом глубоком месте на Земле.
Как потратить02:18

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Пропавшего 1 июля в Новосибирске подростка с аутизмом нашли мертвым

Пропавший в начале июля в Новосибирске 14-летний подросток найден мертвым в лесном массиве, сообщила журналистам старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
ТАСС03:02
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Минобороны: дедовщина в российской армии полностью ликвидирована

В среду, 26 августа, на полях международной военной выставки «Армия-2020», замглавы российского военного ведомства генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о том, как обстоят дела с дедовщиной в вооруженных силах страны.
ГЛАС.RUвчера в 03:56
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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