РПЛ
Известия«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»
Клуб из Витории обладает довольно скромным бюджетом, по меркам Евролиги, но каждый год показывает высокие результаты. За последние пять лет баски четыре раза выходили в плей-офф (топ-8) самого престижного клубного турнира континента, а в сезоне-2015/16 играли в «Финале четырех» в Берлине.
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Общество
Совфед утвердил закон о предустановке российского софта на гаджеты
Сенаторы одобрили законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на гаджеты, предназначенные к продаже в России, сообщается на сайте Совета Федерации.
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило об испытаниях нового робота для армии
Новый робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас" прошел государственные испытания, и в 2020 году планируется провести опытно-войсковую эксплуатацию объекта, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Спорт
В РУСАДА отреагировали на вероятное отстранение России от Олимпиады
25 ноября появилась информация, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года.
Политика
Папа Римский направил приветствие Путину
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
Экономика
Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%
Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Энергетика
Для роста нефти требуется свежий катализатор
Для возвращения выше уровня $63 за баррель Brent потребуется свежий катализатор.
Происшествия
В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» за 19 лет продал оружие на 165 миллиардов долларов
"Рособоронэкспорт" за последние 19 лет поставил на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов, заключил контракты на сумму около 230 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Происшествия
Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
Армия и оружие
Террористы ИГ понимают только язык силы – эксперт МГИМО
Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров прокомментировал тиражируемую в социальных сетях видеозапись ликвидации террориста из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Спорт
«Амур», «Медведь», «Амба»: в Хабаровском крае выбирают название для Дворца единоборств
В Хабаровском крае продолжается конкурс на лучшее название для Дворца единоборств.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу
По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
Политика
Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России
В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Джастина Тимберлейка в измене своей супруге
Как известно, 38-летний артист Джастин Тимберлейк обручился с актрисой Джессикой Билл ("Техасская резня бензопилой", "Иллюзионист", "Лаймтаун") в 2012 году.
Культура
Международную премию Станиславского вручают в Москве
В центре Москвы в одном из крупнейших отелей завершается вручение Международной премии Станиславского, передает ОТР.
Общество
В Башкирии ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники
Власти Башкирии приняли решение по ограничению продаж спиртного в Башкирии в грядущие новогодние выходные.
Политика
Соловьев назвал Зеленского завхозом
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
Общество
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Политика
Посол России: диалог с Британией по выдаче виз дипломатам идет тяжело
Диалог с британской стороной по выдаче виз российским дипломатам идет тяжело, заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
Здоровье
В Мурманскую область пришли 20 новых машин скорой помощи
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса доклад удовлетворил.
Спорт
Сергей Собянин пригласил участников «Московского долголетия» на каток
Происшествия
Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Технологии
Huawei обещает уникальные наушники
Huawei FreeBuds 3 Недавно компания выпустила новые полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3, которые построена на базе чипа Kirin A1.