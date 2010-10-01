РПЛ

ИзвестияИзвестия«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков.
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«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

Известиявчера в 16:01

Директор клуба испанской Ла Лиги: «Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес - мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ»

Спорт уик-энд03:39
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Спорт

В Кремле опровергли подготовку встречи по возможным санкциям WADA

Напомним, ранее интернет-портал «Чемпионат» сообщил о том, что в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций, темой которого станет обсуждение ситуации с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и возможным отстранением России от международных спортивных соревнований.
REGNUM 04:36
Политика

О чем Путин поговорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
РИА Новости Крым вчера в 23:41
Армия и оружие

В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Интерфакс 04:30
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru 24 ноября в 03:59
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Политика

Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Газета.Ru 01:11
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
РИА Новости 03:46
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

23-летняя следователь из Хостинского отдела полиции в Сочи могла покончить с собой из-за того, что ее изнасиловал коллега.
Газета.Ru вчера в 14:43
Общество

В России хотят ввести маркировку домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Ведомости 02:35
Футбол

Телеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире

Бывший форвард сборной Голландии, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен позволил себе произнести нацистское приветствие в прямом эфире канала FOX Sports.
Евро-футбол.ру вчера в 15:38
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Футбол

Ибрагимович намекнул, что станет игроком шведского «Хаммарбю»

Sport24.ru 02:42
Кино

Минкульт ограничил фильм «Дау» в прокате из-за порнографии

Life.ru вчера в 13:42
Общество

Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме

Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Петербургский дневник вчера в 02:53
Происшествия

В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских

В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Российская газета 04:35
Наука

Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга у детей

Исследователи из Корнеллского университета и Политехнического университета Виргинии выяснили, что при попытках вывести воду из ушей, резко дергая головой, дети могут повредить головной мозг.
Индикатор вчера в 09:44
Общество

В Тбилиси демонстрантов разогнали водомётами

RT на русском 00:01
Шоу-бизнес

Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец вчера в 03:37
Армия и оружие

Турция испытала F-16 против С-400

Турция в провинции Анкара на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon начала испытывать приобретенные у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф».
Lenta.ru 04:58
Космос

NASA назвало даты возможного столкновения Земли с астероидом

Ученые из NASA проанализировали траекторию полета астероида Апофис. Астрономы назвали даты возможного столкновения небесного тела с Землей.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Происшествия

Главу «Христианского государства» Калинина освободили в зале суда

РИА Новости 03:53
Футбол

«Локомотив» сыграет с «Байером» в зеленой форме

«Локомотив» сообщил, что сегодня сыграет с «Байером» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в зеленой форме.
Sport24.ru 04:56
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 04:49
Киберспорт

Blizzard рассказала об особенностях Смертокрыла в Heroes of the Storm

Месяц назад Blizzard наконец объявила о том, что Смертокрыл появится в Heroes of the Storm уже 4 декабря, а сегодня представила свежий ролик с особенностями одного из самых могучих персонажей вселенной Warcraft.
Игромания.ру вчера в 14:58
Общество

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Lenta.ru вчера в 18:58
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Интерфакс 04:25
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