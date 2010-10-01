Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков.

Спорт В Кремле опровергли подготовку встречи по возможным санкциям WADA Напомним, ранее интернет-портал «Чемпионат» сообщил о том, что в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций, темой которого станет обсуждение ситуации с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и возможным отстранением России от международных спортивных соревнований.

Политика О чем Путин поговорил с Зеленским Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.

Политика Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.

Общество В России хотят ввести маркировку домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Общество Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.

Армия и оружие Турция испытала F-16 против С-400 Турция в провинции Анкара на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon начала испытывать приобретенные у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф».

Киберспорт Blizzard рассказала об особенностях Смертокрыла в Heroes of the Storm Месяц назад Blizzard наконец объявила о том, что Смертокрыл появится в Heroes of the Storm уже 4 декабря, а сегодня представила свежий ролик с особенностями одного из самых могучих персонажей вселенной Warcraft.