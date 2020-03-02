Общество
Комсомольская правдаКого накажут за гибель трех человек на дне рождения 29-летней блогерши Екатерины Диденко
На финальном видео с дня рождения фарма-блогера молодые люди, облаченные в защитные медицинские костюмы, сбрасывают в бассейн несколько брикетов сухого льда. Валентин Диденко - это есть на записи - выступал главным распорядителем.
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Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии
В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Армия и оружие
Китайцы заменят российские двигатели на истребителях собственными
СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Здоровье
Во второй поликлинике Южно-Сахалинска выбрали доктора месяца
В южно-сахалинской городской поликлинике №2 подведены итоги конкурса "Доктор месяца".
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Технологии
Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple
Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Кино
Ким Бодния сыграет наставника Геральта в сериале «Ведьмак»
Звезда «Убивая Еву» 54-летний Ким Бодния присоединился к актерскому составу сериала «Ведьмак».
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Экономика
Главные угрозы для сбережений. Где стало опасно хранить деньги
Деньги под подушкой Наслушавшись пугающих прогнозов, многие россияне решили, что надёжнее всего хранить деньги наличными дома.
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»
В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Игры
Версия Death Stranding для ПК будет содержать сюрпризы из Half-Life
Версия игры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит бонусный контент, представляющий собой «косметические» дополнения на тему Half-Life.
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Общество
Судно с плавучим космодромом «Морской старт» направилось в Россию
Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и направилось в Россию.
Армия и оружие
Саудовская Аравия намерена направить гумпомощь в Идлиб через ООН
Саудовская Аравия рассматривает вариант отправки гуманитарной помощи в сирийский Идлиб посредством такого нейтрального партнёра как ООН.
Космос
NASA набирает новых астронавтов для полетов на Луну и Марс
До 31 марта 2020 года программа #BeAnAstronaut будет ждать заинтересованных граждан США, которые пройдут окончательный отбор к середине 2021 года и начнут тренироваться как Artemis Generation («Поколение Artemis») для подготовки высадки на Луну.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Футбол
«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса
«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Политика
В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.