Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКого накажут за гибель трех человек на дне рождения 29-летней блогерши Екатерины Диденко

На финальном видео с дня рождения фарма-блогера молодые люди, облаченные в защитные медицинские костюмы, сбрасывают в бассейн несколько брикетов сухого льда. Валентин Диденко - это есть на записи - выступал главным распорядителем.
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Выжившие блогеры рассказали, как в судорогах выпрыгивали из облака сухого льда

Вести.Ru10:45

«Я думала, все поохают, пофотографируются и все!»: Блогер Екатерина Диденко впервые рассказала о вечеринке в бассейне с сухим льдом

Комсомольская правда07:02

Число погибших от ожогов сухим льдом в Московском бассейне увеличилось до трех

News-24.ru03:33

«Осознание трагедии придет к Диденко позже». Эксперт о странной реакции блогерши

ФедералПресс05:35

Голосование дня: У известного блогера погибает родственник, что ему делать — молчать или пилить сторис?

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Трое человек погибли из-за сухого льда на вечеринке в банном клубе

Molnet.ru04:49

Врачи борются за жизни двоих пострадавших на банной вечеринке

РЕН ТВ01:30
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Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
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Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

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Газета.Ru 15:33
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В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

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Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

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СМИ сообщили о том, что китайцы заменят российские двигатели на истребителях пятого поколения J-10 собственными.
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Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
РБК 10:00
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Во второй поликлинике Южно-Сахалинска выбрали доктора месяца

В южно-сахалинской городской поликлинике №2 подведены итоги конкурса "Доктор месяца".
Сахалин.Инфо 04:24
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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
Технологии

Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple

Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
РБК 16:50
Происшествия

На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника

Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
REGNUM 07:51
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
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Кино

Ким Бодния сыграет наставника Геральта в сериале «Ведьмак»

Звезда «Убивая Еву» 54-летний Ким Бодния присоединился к актерскому составу сериала «Ведьмак».
Gazeta.SPb вчера в 12:42
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

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Главные угрозы для сбережений. Где стало опасно хранить деньги

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В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
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Версия Death Stranding для ПК будет содержать сюрпризы из Half-Life

Версия игры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит бонусный контент, представляющий собой «косметические» дополнения на тему Half-Life.
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Судно с плавучим космодромом «Морской старт» направилось в Россию

Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта «Морской старт» вышло из США и направилось в Россию.
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Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение

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Саудовская Аравия намерена направить гумпомощь в Идлиб через ООН

Саудовская Аравия рассматривает вариант отправки гуманитарной помощи в сирийский Идлиб посредством такого нейтрального партнёра как ООН.
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NASA набирает новых астронавтов для полетов на Луну и Марс

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
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Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
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В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
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