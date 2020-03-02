На финальном видео с дня рождения фарма-блогера молодые люди, облаченные в защитные медицинские костюмы, сбрасывают в бассейн несколько брикетов сухого льда. Валентин Диденко - это есть на записи - выступал главным распорядителем.

Кого накажут за гибель трех человек на дне рождения 29-летней блогерши Екатерины Диденко

Происшествия Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.

Политика Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Происшествия На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.

Космос NASA набирает новых астронавтов для полетов на Луну и Марс До 31 марта 2020 года программа #BeAnAstronaut будет ждать заинтересованных граждан США, которые пройдут окончательный отбор к середине 2021 года и начнут тренироваться как Artemis Generation («Поколение Artemis») для подготовки высадки на Луну.

Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Политика В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Экономика Банки в России ограничили выдачу кредитных карт Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.