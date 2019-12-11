Общество

IvanovoNewsIvanovoNewsКохомским обманутым дольщикам выплатят компенсации

Ранее организация приняла аналогичное решение по дому на улице Рабфаковской, 31 в Иванове. С 9 декабря в областном МФЦ (ул. Лежневская, д. 55) представители федерального фонда принимают заявления от дольщиков этого объекта на получение выплат.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

На решение проблем обманутых покупателей квартир направлено 14 млрд рублей

Коммерсантъ01:00

Ключи от квартир получат еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков

Российская газета03:45

Дома обманутых дольщиков в Чебоксарах поможет достроить федеральный бюджет

Московский Комсомолец08:33

Фонд защиты прав дольщиков Красноярского края собирается рассмотреть действия недобросовестных застройщиков

ФедералПресс01:39

Брянские власти выделили на дольщиков 16 млн. областных рублей ради привлечения 400 млн. федеральных

Брянск.Ньюс03:09

Судьбу пяти красноярских долгостроев 20 декабря определит Фонд защиты дольщиков

Сибдом04:14

В Калининградской области выплатят компенсации обманутым дольщикам трёх компаний

Каскад06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова может облысеть

Bimru.ru 08:00
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости 10:06
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:47
Спорт

Колобков предложил Ласицкене участвовать в формировании органов ВФЛА

РИА "Новости" / Григорий Сысоев Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что намерен пригласить трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене принять участие в формировании органов Всероссийской федерации легкой атлетики.
РЕН ТВ 05:09
Политика

Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Газета.Ru 09:15
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Транспорт

Крымский мост могут закрыть на неделю

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая 2018 года.
Аргументы неделi. Крым 10:24
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 05:53
Происшествия

В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за поступивших сообщений о минировании.
РБК 10:13
Экономика

Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества

Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Первый Тульский 06:36
Общество

Глава Свердловской области объявит 31 декабря выходным днем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен подписать распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря.
Известия 05:43
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности

Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 08 декабря в 12:30
Политика

Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru 08:54
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Общество

ТНТ анонсировал показ сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

REGNUM вчера в 18:18
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Армия и оружие

В Израиле: Береговой комплекс «Бастион-П» лишит превосходства над Египтом

Рост морской мощи В Израиле негативно восприняли возможность поставки Египту российской системы береговой обороны "Бастион-П" (К-300П), вооруженной ракетами "Яхонт".
Военное обозрение вчера в 18:00
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Наука

Рождению планет помогло статическое электричество

МедиаПоток вчера в 12:15
Происшествия

Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета 06:30
Игры

Valve не исключает выхода Half-Life: Alyx на PS VR

News.ru 04:52
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-замглавы «Росгеологии»

Прокурор запросил три с половиной года колонии общего режима для бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Ганижева (Горринга), передает «РИА Новости».
РБК 08:40
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибром" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен". Испытания проходили в Черном море.
Газета.Ru 07:54
Политика

Путин поручил проработать дополнительные выплаты ветеранам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 75-летнего юбилея Победы.
Rambler News Service 10:24
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Политика

На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену.
RT на русском 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное