Общество

IvanovoNewsIvanovoNewsКохомским обманутым дольщикам выплатят компенсации

Ранее организация приняла аналогичное решение по дому на улице Рабфаковской, 31 в Иванове. С 9 декабря в областном МФЦ (ул. Лежневская, д. 55) представители федерального фонда принимают заявления от дольщиков этого объекта на получение выплат.
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Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова, о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
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Подробный анализ полученной информации опубликован в четырех статьях в журнале Nature.
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Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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По данным следствия, 10 декабря около 15 часов в одном из детских садов обнаружили тело годовалой девочки, видимых признаков насильственной смерти не было.
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