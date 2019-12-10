Общество
IvanovoNewsКохомским обманутым дольщикам выплатят компенсации
Ранее организация приняла аналогичное решение по дому на улице Рабфаковской, 31 в Иванове. С 9 декабря в областном МФЦ (ул. Лежневская, д. 55) представители федерального фонда принимают заявления от дольщиков этого объекта на получение выплат.
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Политика
Сурков назвал слова Авакова о «нормандском» саммите пьяными фантазиями
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова, о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Космос
Зонд Parker передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Подробный анализ полученной информации опубликован в четырех статьях в журнале Nature.
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Политика
В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Общество
Сын Сердюкова подарил матери особняк за 400 млн рублей
Дача в два гектара земли XX века постройки была приобретена экс-министром Сердюковым в 2010 году, сообщает Baza.
Экономика
«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково
«Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайки собирается построить завод по сортировке и переработке мусора в Щелково.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Политика
Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»
Общество
Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя российского Forbes
22 октября "АС Рус Медиа" подало в столичный арбитраж иск к "Сафмару" и потребовало "признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия" распространенное заявление группы о коррумпированности журналистов издания.
Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за нарушения для СМИ-иноагентов
Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ-иноагентах.
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Экономика
Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год
Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
Политика
В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа
Общество
Жителей Перми обязали отчитаться о праздничном оформлении домов
Администрация Дзержинского района Перми направила руководителям УК, ЖСК и ТСЖ письмо с указанием, как жильцам украсить дома к новогодним праздникам.
Происшествия
В частном детском саду в Ижевске умерла годовалая девочка
По данным следствия, 10 декабря около 15 часов в одном из детских садов обнаружили тело годовалой девочки, видимых признаков насильственной смерти не было.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Экономика
Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Футбол
Депай вступил в драку с болельщиком «Лиона»
Гаджеты
Apple выпустила новый Mac Pro и экран Pro Display XDR
Apple начала принимать заказы на обновлённый Mac Pro и экран Pro Display XDR.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Общество
Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»
Журнал Time назвал 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг «человеком года».
Транспорт
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Исключается возможность привлечения водителей к ответственности в случае, если превышение установленной скорости движения транспортного средства зафиксировано камерами по принципу измерения средней скорости движения транспортного средства на определенном участке дороги, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Гаджеты
Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.