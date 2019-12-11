Общество

IvanovoNewsIvanovoNewsКохомским обманутым дольщикам выплатят компенсации

Ранее организация приняла аналогичное решение по дому на улице Рабфаковской, 31 в Иванове. С 9 декабря в областном МФЦ (ул. Лежневская, д. 55) представители федерального фонда принимают заявления от дольщиков этого объекта на получение выплат.
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