Общество
IvanovoNewsКохомским обманутым дольщикам выплатят компенсации
Ранее организация приняла аналогичное решение по дому на улице Рабфаковской, 31 в Иванове. С 9 декабря в областном МФЦ (ул. Лежневская, д. 55) представители федерального фонда принимают заявления от дольщиков этого объекта на получение выплат.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Политика
Помпео рассказал об отношении США к законопослушным россиянам
Госсекретарь США Майк Помпео на фоне введения Вашингтоном новых санкций рассказал об отношении американских властей к законопослушным россиянам.
Политика
Сближение Турции с Россией встревожило руководство Пентагона
Руководство военного ведомства США обеспокоено растущим партнерством Турции и России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
По данным агентства, кроме конфликта в Сирии, Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Общество
Бутина: в США дают срок за любое касание представителя власти
Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу: Молодая кровь!» прокомментировала приговоры по делу о массовых беспорядках в Москве.
Экономика
Анонс интервью Вячеслава Володина
В этом году область вернёт более 500 млн рублей в федеральный бюджет.
Авто
Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года
Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
Общество
В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки
Поручение звучало просто: срочно вырезать новогодние снежинки. Совершенно случайно документ переслали в другие отделы.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Бабкину в новом образе сравнили с Пугачевой и Лорак
Фанаты сравнили Надежду Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак. «Поменять цвет волос, и копия Пугачевой», — отметил один их подписчиков.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Россия не в тренде: эксперты оценили глобальную протестную активность
Что нового за год появилось в технологиях протеста, каковы главные темы общественной повестки в разных странах и каково место событий в России в мировом протестном тренде, обсудили российские политические эксперты.
Политика
В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором попросил его сообщить, за сколько был продан сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ.
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Политика
Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов
Нужно создать в России сеть региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически привлекательны для перевозчиков и для граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок.
Культура
Зеленский обошел Заворотнюк по запросам в Google
Компания Google опубликовала список самых популярных запросов на Украине за 2019 год.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк останется парализованной
Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
Спорт
Глава НОК Британии призывает к жестким санкциям против России
Президент Национального олимпийского комитета Великобритании Хью Робертсон считает, что по отношению к России необходимо применить серьезные санкции.
Здоровье
Москва снижает обязательства области по строительству Северного обхода на 635 млн
Предлагается снизить софинансирование области с 23 до 5%. Соответствующий проект изменений в госпрограмму развития области опубликован на сайте regulation.gov.ru.
Футбол
Комиссия РФС: Мешков принял верные решения в матче «Зенит» — «Спартак»
Комиссия определила, что по ключевым эпизодам матча арбитр Виталий Мешков принял верные решения.
Общество
В Минтруде рассказали о запрете на подарки чиновникам
В Минтруде добавили, что нарушение запрета может повлечь ответственность вплоть до увольнения, а если подарок признают взяткой, то виновному грозит уголовное преследование.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Трамп встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете во второй раз, сообщает агентство apnews.com.
Политика
«Ужасный символизм»: встреча Лаврова с Трампом потрясла Америку
Местные СМИ отказались публиковать снимки со встречи российского министра с президентом США в Белом доме, потому что их сделал личный фотограф Лаврова Александр Щербак, а американские журналисты остались за дверью.