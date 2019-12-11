Общество

IvanovoNewsIvanovoNewsКохомским обманутым дольщикам выплатят компенсации

Ранее организация приняла аналогичное решение по дому на улице Рабфаковской, 31 в Иванове. С 9 декабря в областном МФЦ (ул. Лежневская, д. 55) представители федерального фонда принимают заявления от дольщиков этого объекта на получение выплат.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

На решение проблем обманутых покупателей квартир направлено 14 млрд рублей

Коммерсантъ01:00

Ключи от квартир получат еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков

Российская газета03:45

Калининградские власти выплатят компенсации обманутым дольщикам

РИА Новости10:44

Фонд защиты прав дольщиков Красноярского края собирается рассмотреть действия недобросовестных застройщиков

ФедералПресс01:39

Обманутые дольщики в Калининграде получат компенсации

REGNUM10:40

Брянские власти выделили на дольщиков 16 млн. областных рублей ради привлечения 400 млн. федеральных

Брянск.Ньюс03:09

Судьбу пяти красноярских долгостроев 20 декабря определит Фонд защиты дольщиков

Сибдом04:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Политика

Помпео рассказал об отношении США к законопослушным россиянам

Госсекретарь США Майк Помпео на фоне введения Вашингтоном новых санкций рассказал об отношении американских властей к законопослушным россиянам.
Lenta.ru 13:39
Политика

Сближение Турции с Россией встревожило руководство Пентагона

Руководство военного ведомства США обеспокоено растущим партнерством Турции и России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Интерфакс 11:59
Происшествия

У берегов Японии нашли пропавший полтора месяца назад российский катер

РБК 07:01
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

По данным агентства, кроме конфликта в Сирии, Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
РБК 13:41
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11:37
Общество

Бутина: в США дают срок за любое касание представителя власти

Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу: Молодая кровь!» прокомментировала приговоры по делу о массовых беспорядках в Москве.
RT на русском 13:37
Экономика

Анонс интервью Вячеслава Володина

В этом году область вернёт более 500 млн рублей в федеральный бюджет.
ГТРК Саратов 08:48
Авто

Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года

Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
Коммерсантъ 09:28
Общество

В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки

Поручение звучало просто: срочно вырезать новогодние снежинки. Совершенно случайно документ переслали в другие отделы.
Пятый канал 10:50
Шоу-бизнес

Помолодевшую Бабкину в новом образе сравнили с Пугачевой и Лорак

Фанаты сравнили Надежду Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак. «Поменять цвет волос, и копия Пугачевой», — отметил один их подписчиков.
ФАН 11:11
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Россия не в тренде: эксперты оценили глобальную протестную активность

Что нового за год появилось в технологиях протеста, каковы главные темы общественной повестки в разных странах и каково место событий в России в мировом протестном тренде, обсудили российские политические эксперты.
РИА Новости 12:28
Политика

В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором попросил его сообщить, за сколько был продан сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ.
Известия 11:30
Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия 13:42
Политика

Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов

Нужно создать в России сеть региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически привлекательны для перевозчиков и для граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок.
Коммерсантъ 08:00
Культура

Зеленский обошел Заворотнюк по запросам в Google

Компания Google опубликовала список самых популярных запросов на Украине за 2019 год.
Газета.Ru 06:39
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк останется парализованной

Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
Евразия Daily 07:50
Спорт

Глава НОК Британии призывает к жестким санкциям против России

Президент Национального олимпийского комитета Великобритании Хью Робертсон считает, что по отношению к России необходимо применить серьезные санкции.
Спорт-Экспресс 13:22
Здоровье

Москва снижает обязательства области по строительству Северного обхода на 635 млн

Предлагается снизить софинансирование области с 23 до 5%. Соответствующий проект изменений в госпрограмму развития области опубликован на сайте regulation.gov.ru.
Новый Калининград.Ru вчера в 10:33
Футбол

Комиссия РФС: Мешков принял верные решения в матче «Зенит» — «Спартак»

Комиссия определила, что по ключевым эпизодам матча арбитр Виталий Мешков принял верные решения.
Спорт-Экспресс 11:56
Общество

В Минтруде рассказали о запрете на подарки чиновникам

В Минтруде добавили, что нарушение запрета может повлечь ответственность вплоть до увольнения, а если подарок признают взяткой, то виновному грозит уголовное преследование.
Газета.Ru 02:30
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:54
Политика

Трамп встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете во второй раз, сообщает агентство apnews.com.
Век 07:27
Политика

«Ужасный символизм»: встреча Лаврова с Трампом потрясла Америку

Местные СМИ отказались публиковать снимки со встречи российского министра с президентом США в Белом доме, потому что их сделал личный фотограф Лаврова Александр Щербак, а американские журналисты остались за дверью.
Украина.ру 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное