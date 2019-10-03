Единоборства
Российская газетаКокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко
Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение. "Друзья, приношу извинения, за то, что не сдержал эмоции, но долго терпел выпады Сани", - написал он у себя в Instagram. Кокляев также заверил, что рассечение до поединка заживет.
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