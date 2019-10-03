Единоборства

Российская газетаРоссийская газетаКокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко

Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение. "Друзья, приношу извинения, за то, что не сдержал эмоции, но долго терпел выпады Сани", - написал он у себя в Instagram. Кокляев также заверил, что рассечение до поединка заживет.
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«Долго терпел выпады Сани». Кокляев извинился за потасовку с Емельяненко

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Sportbox.RU06:06
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Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали главой региона Казбека Кокова, который до этого больше года временно исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент РИА Новости.
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Samsung с 4 по 7 октября будет принимать заявки на предзаказ первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России.
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Трамп назвал Украину «поразительно коррумпированной» страной

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Путин оценил выступление Греты Тунберг

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Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

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Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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Великобритания ослабила санкции против России ради изучения Марса

Власти Великобритании внесли поправки в закон об экспортном контроле, ослабив тем самым санкции в отношении России.
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МС-21 экстренно сел в Жуковском

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СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России

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В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

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Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
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Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.
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Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
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Происшествия

В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
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Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

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Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

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