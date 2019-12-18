Общество

Газета.RuГазета.RuКокорин, Мамаев и Дзюба вошли в топ-30 персон года

"Медиалогия" на своем официальном сайте опубликовала рейтинг главных российских персон года. В топ-30 рейтинга вошли сразу трое футболистов: нападающий "Зенита" Артем Дзюба (20-е место), его одноклубник Александр Кокорин (23-е) и полузащитник "Ростова" Павел Мамаев (28-е).
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба занял наивысшее место среди спортсменов в медиарейтинге «Топ-50 персон 2019 года» по версии «Медиалогии
».
Sport24.ru04:43

Подробнее о событии

Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года

RT на русском07:03

Кокорин, Мамаев и Дзюба вошли в топ-30 персон года

Газета.Ru06:22

Путин, Медведев и Песков стали самыми цитируемыми персонами 2019 года

ТАСС04:26

Дзюба, Кокорин, Мамаев и Хабиб — в топ-30 главных персон 2019 года

Спорт-Экспресс04:53

Названы самые цитируемые персоны в России

REGNUM04:52

Дзюба обошел Кокорина, Мамаева, Хабиба и Овечкина в рейтинге российских персон года

Sport24.ru04:43

Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года

Чемпионат05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Общество

В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля

В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:11
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
RT на русском 10:26
Происшествия

В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного

По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:40
Экономика

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
РБК 01:40
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
ODDS.ru 16 декабря в 04:27
Политика

СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе

«По данным следствия, с 2009 года по настоящее время Исмаилов, находясь за пределами Российской Федерации, пользуясь авторитетом и влиянием в преступной сфере, причисляя себя к ворам в законе, занимался организацией, руководством и координацией преступной деятельности в городе Москве и других регионах России», — говорится в сообщении СК.
РБК 11:38
Армия и оружие

Главы Генштабов России и США встретились в Швейцарии

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов провел встречу с председателем Комитета начальников штабов вооружённых сил США Марком Милли.
Национальная служба новостей 11:44
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Футбол

Сборная России по футболу получит уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Lenta.ru 11:37
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Политика

«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
РИА Новости 11:27
Общество

В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом

Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Дни24 07:40
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

WomanHit.ru 11:12
Политика

В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»

17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Известия 09:49
Шоу-бизнес

Максим Галкин установил в своем замке дверь, украшенную иконами

Видеопрезентацию Галкин опубликовал в своем профиле в Instagram, отметив, что ему удалось сделать дверь, которая соответствует замку.
URA.Ru 09:40
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»

Inc-news.ru 15 декабря в 16:25
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Авто

Skoda приготовила для Индии бюджетный вариант MQB

Car.ru 10:46
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Политика

Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Пятый канал 00:29
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Общество

Командование попросило наградить пилотов за аварийную посадку Ту-22МЗ

В военном ведомстве отметили самоотверженные действия экипажа. Пилоты смогли отвести аварийный самолёт от населенного пункта.
REGNUM вчера в 06:51
Авто

Внедорожник Ineos Grenadier обосновался в Уэльсе

Представители компании Ineos Automotive считают, что их внедорожник станет «лучшим в мире».
Car.ru вчера в 12:11
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Армия и оружие

США завладели частотами С-400 в Сирии

США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Lenta.ru 05:22
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Здоровье

Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное