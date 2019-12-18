Общество
Газета.RuКокорин, Мамаев и Дзюба вошли в топ-30 персон года
"Медиалогия" на своем официальном сайте опубликовала рейтинг главных российских персон года. В топ-30 рейтинга вошли сразу трое футболистов: нападающий "Зенита" Артем Дзюба (20-е место), его одноклубник Александр Кокорин (23-е) и полузащитник "Ростова" Павел Мамаев (28-е).
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба занял наивысшее место среди спортсменов в медиарейтинге «Топ-50 персон 2019 года» по версии «Медиалогии».Sport24.ru04:43
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