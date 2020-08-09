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Газета.Ru
Газета.Ru

Кокорин рассказал об опасности недооценки «Сочи»

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин рассказал о "Сочи" перед матчем первого тура чемпионата России.В источнике
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Спорт-Экспресс

Дебют Кокорина. Кикнадзе vs фанаты. Новая травма Дзагоева. Live Алексеева и Симонова — в 22.00

Спорт-Экспресс08:00
РИА Новости

Кокорин: все будет хорошо, если «Спартак» будет играть первым номером

РИА Новости04:16
Metaratings

Букмекеры принимают ставки на аренду Кокорина в «Химки»

Metaratings07:40
ProstoProSport

Мостовой поставил на победу «Спартака» над «Сочи» и гол Кокорина

ProstoProSport07:58
Чемпионат

Кокорин: «Открытие Арена» — один из немногих стадионов, который всегда заполнен

Чемпионат04:08
BetOn

Легенда «Спартака» Мостовой не считает приобретение Кокорина серьезным усилением

BetOn08:02
Sport24.ru

Мостовой: «Моя ставка — победа „Спартака“. Ожидаю гол от Кокорина»

Sport24.ru07:44

Голландские СМИ подтвердили вину Украины в крушении MH17

Независимые журналисты из издания Bonanza Media опубликовали слова полковника Вооружённых сил Украины, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского авиалайнера в Донбассе летом 2014 года.
Деловое.ТВ08:00
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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В несогласованной акции в Хабаровске участвовали менее 3 тысяч человек

Участниками субботнего несогласованного митинга в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали 2,8 тысячи человек.
Национальная служба новостейвчера в 04:37
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В Минске засняли женщину в розовом, которая вылезает из окна избирательного участка. Ей помогал милиционер

На одном из избирательных участков в Советском районе Минска очевидцу в день выборов 9 августа удалось заснять интересный эпизод: из окна выбиралась женщина в розовом костюме с мешком в руках.
Фонтанка.Ру07:47

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК7 августа в 05:27
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости6 августа в 07:40
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Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
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