Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.

Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

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Кино Киану Ривз оценил сценарий четвертой «Матрицы» Исполнитель главной роли в трилогии "Матрица" Киану Ривз успел познакомиться со сценарием четвертого фильма и считает его весьма удачным.

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Политика В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.

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Общество Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".

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Футбол РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.

Политика Воспримется с воодушевлением: возобновление авиасообщения с Грузией Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.

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Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.

Гаджеты Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

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Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Представлявшая интересы Александра Протасовицкого адвокат Татьяна Прилипко написала на своей станице в социальной сети Facebook о том, что адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Юрий Ромашов был найден мертвым.

Технологии Boston Dynamics выставила на продажу робопсов Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini.

Политика МВФ может оставить Украину без нового кредита, узнали СМИ Миссия продлила работу на два дня, но в итоге не будет "не то, что согласованного меморандума о сотрудничестве, не будет даже проекта этого документа", отмечает издание.

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