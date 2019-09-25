Футбол

RT на русскомRT на русскомКокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
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