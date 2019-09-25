Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.

Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

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