Футбол
RT на русскомКокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
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Стало известно, почему Кокорин и Мамаев не приехали в Клинцы на суд к другу
Брянские новостивчера в 05:25
Адвокат Протасовицкого: «Считаю, что суд грубо нарушил закон, вновь перенеся рассмотрение вопроса об УДО»
Спорт-Экспресс24 сентября в 11:40
Протасовицкий не вышел по УДО из-за нарушения порядка, совершенного в первую неделю пребывания в колонии
Спорт день за днем23 сентября в 07:35
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
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В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Футбол
Степаненко может сменить «Шахтер» на «Кристал Пэлас»
Лондонцы дважды хотели приобрести Степаненко, но в первый раз клубам не хватило времени, а во второй Кристал Пэлас не устроила цена за футболиста.
Советский спорт 13:36
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Футбол
Радимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2»
Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным.
RT на русском 10:13
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
КиноПоиск вчера в 03:07
Авто
Кроссовер от Aston Martin получит самый мощный V8 фирмы
Стало известно, что кроссовер Aston Martin DBX получит самый мощный V8, который когда-либо производился британской фирмой.
UsedCars.ru вчера в 09:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Политика
Зеленский раскрыл детали краткой беседы с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встрече в Нью-Йорке.
Политическая Экспертиза вчера в 20:34
Культура
Полиглот Дмитрий Петров создал курс по изучению татарского языка
ГТРК Татарстан 10:31
Общество
Илон Маск отреагировал на билборд с приглашением на форум в Краснодар
Билборд установили 24 сентября в городе Хоторн (США) возле офиса компании SpaceX как приглашение бизнесмену на форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который пройдет в Краснодаре.
Деловая газета. Юг 02:39
Здоровье
Жевание сушеной гвоздики помогает при ряде нарушений
В период осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой специалисты советуют использовать сушеную гвоздику с целью профилактики этих заболеваний.
MedikForum.ru 24 сентября в 13:25
Технологии
Робопес от Boston Dynamics поступил в продажу
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж своих четвероногих робопсов SpotMini.
Ридус 04:36
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр 11:29
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Киберспорт
Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября
Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру 13:38
Футбол
Месси может пропустить класико из-за серьезной травмы
Спорт-Экспресс 12:17
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
РИА Новости вчера в 10:09
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
Политика
В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 08:16
Политика
«Известия» уволили журналиста после его статьи с критикой Шойгу
Ранее стало известно, что с сайта газеты "Известия" удалили материал "Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны" спустя несколько часов после публикации.
Реальное время 10:06
Футбол
«Эйбар» обыграл «Севилью», уступая 0:2
Первый тайм завершился в пользу Севильи 2:0. Однако после перерыва хозяева усилиями Фабиана Орельяны (65-я минуты), Педро Леона (77) и Коте (82) добились первой победы в сезоне.
Советский спорт 14:53
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56