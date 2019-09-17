Футбол
RT на русскомКокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении. Вместе с футболистами был освобождён и младший брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин.
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Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 06:42
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Кино
Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat
Киносегмент вселенной Mortal Kombat прирастает очередной частью: как сообщил в своем Twitter Грег Руссо, сценарист проекта, в Австралии стартовали съемки новой "Смертельной битвы".
Российская газета вчера в 08:40
Политика
Грызлов отреагировал на отказ Киева подписывать формулу Штайнмайера
Полномочный представитель России Борис Грызлов заявил, что на прошедшем в Минске заседании контактной группы Киев сорвал выполнение договоренностей советников лидеров "нормандской четверки", отказавшись подписать формулу Штайнмайера.
Газета.Ru 12:18
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:36
Происшествия
Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина
В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
Газета.Ru 12:44
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Футбол
ФК «Ростов» не пустили на предматчевую тренировку на «Ростов Арену»
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 09:55
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия
В полиции назвали причину взрыва в общежитии в Златоусте
Предмет, похожий на гранату, сдетонировал в общежитии Златоуста Челябинской области.
ТАСС 12:19
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Гаджеты
TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза
Как сообщают отраслевые источники, крупнейший контрактный производитель полупроводников, компания TSMC начала испытывать сложности с своевременными отгрузками кремниевых изделий, производимых по 7-нм технологии.
3DNews 02:35
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Российская газета 09:25
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Политика
Единороссы выдвинули Шапошникова на пост спикера Мосгордумы
Помимо Шапошникова, московское отделение партии власти рекомендовало кандидатуру депутата Инны Святенко на пост сенатора от Мосгордумы, и приняли решение создать фракцию Единая Россия в городском парламенте.
РБК 12:25
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия
Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова
"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Политика
Украинская делегация покинула зал ОБСЕ из-за слов о «российском Крыме»
Делегация из Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за слов журналистов из России о российском статусе Крыма, сообщает телеканал ATR.
Rambler News Service вчера в 08:03
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил, почему нельзя вырезать опухоль у Заворотнюк
Московский Комсомолец 15 сентября в 02:23
Политика
Пенс заявил, что войска США приведены в боевую готовность
Американский вице-президент подчеркнул, что Вашингтон готов защитить себя и своих союзников в Персидском заливе Войска США приведены в полную боевую готовность, заявил американский вице-президент Майк Пенс.
Аргументы и Факты 01:03
Теннис
Шарапова: Считаю своим домом США
Теннисистка Мария Шарапова призналась: несмотря на то что большую часть своей жизни живёт в США, у неё остаётся российский паспорт.
Life.ru 10:29
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14