Футбол

ФАНФАНКокорин и Мамаев вышли на свободу из колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей. Сейчас футболисты находятся в колонии в Белгородской области.
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