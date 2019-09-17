Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей. Сейчас футболисты находятся в колонии в Белгородской области.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу из колонии

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