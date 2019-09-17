Футбол
Gorodvo.ruКокорин и Мамаев окончательно освободились
По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Футболисты покинули колонию в Белгородской области, где провели два месяца. В начале сентября стало известно, что суд решил освободить спортсменов условно-досрочно.
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Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
Футбол
Гвардиола приобрел жилье на Украине
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Газета.Ru 01:08
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
RT на русском вчера в 23:30
Футбол
19-летний Холанд сделал хет-трик в дебютном матче Лиги чемпионов
Pravda.Ru вчера в 16:37
Кино
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 16 сентября в 10:09
Фигурное катание
Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира
Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ вчера в 13:33
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Хоккей
«Авангард» сократил контракт Щербака на 60 миллионов
По новым условиям за сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45 миллионов.
РИА ОмскИнформ 00:47
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° вчера в 17:40
Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 12:45
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском 16 сентября в 23:03
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Происшествия
Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту
В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 16 сентября в 20:04
Финансы
«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам
Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20
Политика
Один из главных активов Порошенко арестован судом
Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 09:07
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США
Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
REGNUM 00:29
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
Российский судья признался, что работает на матчах любимого клуба
Судья Сергей Лапочкин признался, что регулярно судит матчи с участием своего любимого клуба. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 01:18
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Происшествия
В Ирландии селфи спасло жизнь 28-летней девушке
В Ирландии врачам удалось спасти 28-летнюю Стефани Фарнан благодаря тому, что девушка сделала селфи за 14 минут до инсульта.
Алтапресс вчера в 21:22
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия вчера в 06:48
Экономика
Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9%
Промышленное производство в России в августе выросло на 2,5%, а в годовом выражении — на 2,9%. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 16 сентября в 13:15