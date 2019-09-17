Футбол

RT на русскомRT на русскомКокорин и Мамаев покинули исправительную колонию

17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении. Вместе с футболистами был освобождён и младший брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин.
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Финальный свисток

Российская газета17 сентября в 12:28

Кокорин и Мамаев: версия 2.0. Исправленная

Телеканал 360°17 сентября в 07:58

Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Газета.Ru17 сентября в 07:10

Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу

РБК17 сентября в 02:26

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы, репортаж из Алексеевки – фото, видео

Чемпионат17 сентября в 05:39

Шанс вернуться в футбол. Кокорин и Мамаев вышли на свободу

ТАСС17 сентября в 08:29

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября в первой половине дня

Sports.ru16 сентября в 11:18
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