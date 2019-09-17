Футбол

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаКокорина и Мамаева выпустили из тюрьмы

Ранее сообщалось, что стали известны планы Кокорина и Мамаева после их выхода на свободу. Они намерены продолжить спортивную карьеру, как только они покинут исправительную колонию по условно-досрочному освобождению.
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