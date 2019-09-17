Футбол
Политическая ЭкспертизаКокорина и Мамаева выпустили из тюрьмы
Ранее сообщалось, что стали известны планы Кокорина и Мамаева после их выхода на свободу. Они намерены продолжить спортивную карьеру, как только они покинут исправительную колонию по условно-досрочному освобождению.
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«Год отсидели, а понты всё те же остались»: реакция во «ВКонтакте» на возвращение Кокорина и Мамаева
Евро-футбол.ру18 сентября в 09:48
«Вы к нам еще приезжайте». Кокорин и Мамаев почувствовали вкус свободы
Спорт-Экспресс17 сентября в 07:15
Встретили Кокорина и Мамаева на свободе. Наезд отчима, первые эмоции, контракт с «Зенитом»
Sport24.ru17 сентября в 05:50
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Аргументы и Факты 18 сентября в 07:01
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Российская газета вчера в 07:42
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Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
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Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия вчера в 12:07
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
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В Волгограде успешно провели уникальную операцию пациенту с эпилепсией
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Армия и оружие
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