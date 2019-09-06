Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на решение суда.

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

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