Футбол
RT на русскомКокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на решение суда.
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Происшествия
Потерявшийся в красноярской тайге 4-летний мальчик найден живым
Вечерняя Москва 05:16
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Спорт
Сборная России обыграла испанцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Испании в матче группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в Португалии.
РИА Новости 13:21
Авто
Представлен внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении
Японский автопроизводитель представил внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении Knight Edition.
Тарантас Ньюс 02:38
Политика
Помпео рассказал о приоритетах США в отношениях с Ираном
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон стремится преодолеть напряжённость в отношениях с Ираном дипломатическим путём.
News.ru 12:53
Хоккей
СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Экономика
Набиуллина ответила на критику Дерипаски
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу ответила бизнесмену Олегу Дерипаске, который накануне раскритиковал Центробанк во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Forbes 09:12
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
РИА Новости 12:59
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Певица Валерия рассказала, что в начале отношений с продюсером Иосифом Пригожиным пережила выкидыш.
ТК Звезда 12:05
Происшествия
СК проверяет информацию о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Вести.Ru 12:40
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала, кто обманул экс-короля Малайзии
Раньше жизнь королевского семейства оставалась тайной, но ростовская модель рискнула рассказать подписчикам трагическую историю свой любви с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Почти два месяца назад пара развелась, не прожив вместе и года.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 14:02
Автоспорт
Квят стал шестым в первой практике «Гран-при Италии»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии". Лучшее время показал Шарль Леклер из "Феррари".
Pravda.Ru 07:58
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения
Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия будет отрабатывать военное вторжение на украинскую территорию во время учений «Кавказ-2020».
Daily Storm вчера в 10:02
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Единоборства
Нурмагомедов: сделаю всё ради победы
Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал заявление перед поединком с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
RT на русском 10:29
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Футбол
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Шотландии.
РБК 13:32
Политика
Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
РБК 11:14
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Космос
Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов
Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.
РЕН ТВ вчера в 17:23