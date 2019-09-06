Футбол

Невские НовостиНевские НовостиФутболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.
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